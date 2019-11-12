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حمدي فتحي عن إصابته الخطيرة: "الحمد لله على كل شيء.. وهرجع أقوى"

02:40 ص | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
حمدي فتحي عن إصابته الخطيرة: "الحمد لله على كل شيء.. وهرجع أقوى"

حمدي فتحي لاعب الأهلي

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طالب حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، الجماهير المصرية بالدعاء له عقب إصابته بقطع في غضروف الركبة أثناء تدريباته مع الفراعنة، استعدادا لمباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. 

ونشر "فتحي"، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا عليها: "الحمد لله على كل شيء وراضي بأي حاجه ربنا يدهالي الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايما وأوعدكوا إن شاء الله هرجع أقوى وأحسن من الأول دعواتكوا".

وحرص بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دعمه عقب الإصابة، حيث دون أحمد عبد الستار قائلا: "نتظرين عودتك يا بطل، إن شاء الله أقوى وأفضل من الأول بإذن الله، (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون)". 

ودعا له عمرو محمود بالشفاء: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيگ شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجلا يارب ويحفظك ويبارك فيك ويبعد عنك كل سوء، كلنا ثقه فيگ ومنتظرينگ تعود اقوى ب اذن الله". 

ودعمه "صلاح كاوارا": " قدر الله وماشاء فعل يا بطل.. الحمد لله انها جات على اد كدا .. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع اقوى وافضل من الاول يا حمدى يا رجوله وترفع التاسعه وتكون سبب فيها السنه دى ان شاء الله". 

وتعرض حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، إلى إصابة بقطع في غضروف الركبة أثناء تدريب المنتخب، استعدادا لمباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. 

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