"متقولش لحد إني مريض".. محمود فتح الله يتحدث عن آخر زيارة له لعلاء علي

تحدث محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق عن زميله علاء علي، لاعب الزمالك، الذي وافته المنية، أمس، مشيرا إلى أن الراحل كان شخصا محترما للغاية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الموضوع صعب جدا، لأن علاء على المستوى الشخصي شخصية محترمة وهادية وقلبه نضيف وطيب في زمن المحترمين فيه قليلين".

وتابع: "علاء لعب معانا موسم 2010 وكان شاب زي العسل وعمره ما عمل مشكلة وعمرك ما تسمع اسمه في أي حاجة فيها مشكلة ومعملش مشكلة في أي نادي لعب فيه وكان هادي ومحترم وكريم جدا".

وأوضح فتح الله أن علاء علي أصيب بالرباط الصليبي في الفترة الأخيرة وبعدما شُفي منه أصيب بورم على المخ بعدما أصيب بالإغماء وأجرى جراحة عاجلة لإزالة الورم وتلقى جلسات إشاعاعية وعلاج طبيعي، مشيرًا إلى أنه زاره في بيته بعد الجراحة بأسبوعين ورغب في إعلان مرضه، ولكن علاء رفض خوفا من رد فعل رؤساء الأندية والمديرين الفنيين ليتمكن من اللعب مرة أخرى.

وأشار فتح الله إلى أنه اتصل باللاعب الراحل منذ أسبوع وطمأنه على حالته وأنه تحسن ونزل لصالة الألعاب الرياضية، وأنه كان يأمل بالالتحاق بفريق جديد خلال شهر يناير المقبل.