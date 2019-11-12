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عاجل.. المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

12:28 م | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل وشادي ممدوح
عاجل.. المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

فريق المصري

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أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية عن وقوع الفريق الكروي الأول بالنادي المصري في المجموعة الأولى مع بيراميدز ورينجييز النيجيري ونواذيبو بطل موريتانيا.

وتخطى المصري عقبة ماليندي بطل زنجبار في دور الاثنين والثلاثين الأول للبطولة بعد الفوز على المنافس ذهابا وإيابا، وتكرر الأمر في مباراة كوت دى أور بطل سيشل في دور الاثنين والثلاثين الإضافي للبطولة.

فيما نجح بيراميدز في التأهل لمرحلة دور المجموعات بعد أن تجاوز عقبة ايتول دو كونجو بطل الكونغو في دور الأربعة والستين للبطولة، وقد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على ضيفه يانج أفريكانز التنزانى بفوزه بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدفاع الجوي"، كما أنه قد فاز عليه ذهابا 2-1.

وشارك في هذا الدور 14 فريقا بالإضافة لفريقي المصري وبيراميدز،  حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، زاناكو (زامبيا)، نواذيبو (موريتانيا)، وبيدفست فيتس (جنوب أفريقيا).

 

 

 

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