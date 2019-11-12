محمد صلاح مهدد بالغياب عن مواجهة كينيا

يخضع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لاختبار طبي، اليوم الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفراعنة أمام كينيا، يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ووصل محمد صلاح، إلى القاهرة مساء أمس، للانضمام لمعسكر الفراعنة في برج العرب، وذلك بعد مشاركته مع فريقه وإحرازه هدفا في الفوز الذي تحقق على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

محمد صلاح يهنئ وزير الشباب والرياضة بفوز المنتخب الأولمبي

وحرص "صلاح"، على التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لتهنئتهما بفوز المنتخب الأولمبي على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما.

وكان محمد صلاح غادر مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن هناك حالة من القلق الشديد داخل ليفربول بسبب تجدد إصابة الفرعون المصري بالتهابات في الكاحل.

وأكدت الصحيفة أن الاطمئنان على "صلاح"، سيتم بالتواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، بعدما شهدت مباراة فريقه الأخيرة سقوطه مصابا على أرض الملعب عقب تدخل عنيف من فيرناندينيو، لكنه استطاع العودة للملعب واستكمال المباراة، حتى خرج في الدقائق الأخيرة وظهرت صورة له بعد المباراة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، وهو يضع كمادات ثلج على قدمه.

وسجل النجم المصري في شباك مانشستر سيتي، ونجح في معادلة رقم الإيفواري يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي السابق، بعدما رفع رصيده لـ62 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع نجم منتخب كوت ديفوار السابق، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي أفريقيا التاريخيين للدوري الإنجليزي.