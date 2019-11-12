الجبلاية: سنتحمل تكاليف علاج مصابي المنتخبات ونقدر إخلاص اللاعبين لخدمة مصر

أكد مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على أن الاتحاد سيتحمل تكاليف علاج اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات مع المنتخبين الأول والأولمبي، وعلى رأسهم حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي، وناصر ماهر لاعب سموحة، وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: "إصابة أي لاعب مع منتخب بلاده، أمر يغضبنا كثيرًا، ونقدر إخلاص اللاعبين وبذلهم الجهد لخدمة مصر، ولن نتخلى عن أي لاعب تعرض للإصابة، وعرضنا سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات وإجراء عملية جراحية هناك".

طبيب منتخب مصر: حمدي فتحي يحتاج لعملية جراحية

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم أمس على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وتواصل خالد محمود طبيب الأهلي مع الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب، وأكد الأخير على أن اللاعب يحتاج لعملية جراحية، ومن الصعب تحديد مدة غيابه عن الملاعب، قبل الجراحة والخضوع لفحوصات كاملة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، استبعد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، من قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقامة حاليًا بالقاهرة، بسبب الإصابة، كما تعرض ناصر ماهر لخلع في الكتف خلال مباراة المنتخب الأولى في البطولة أمام مالي، وتأكد صعوبة مشاركته في أي لقاء بالبطولة.

وضمن المنتخب الأولمبي، التأهل للدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد تغلبه أمس على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة، وأحرز ثلاثية الفراعنة مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.