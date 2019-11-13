مدرب غانا: لا أعلم ماذا حدث لفريقى أمام مصر

رفض إبراهيم تانكو، المدير الفنى لمنتخب غانا الأولمبى، نغمة التشاؤم داخل معسكر منتخب النجوم السوداء، مؤكداً أن أمل التأهل إلى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، ما زال قائماً، وأن فريقه سيلعب على تحقيق الانتصار فى المباراة الأخيرة غداً على مالى والتى ستقام فى ملعب السلام.

وعبّر «تانكو» عن اندهاشه من أحداث مباراة مصر التى جرت أمس الأول وخسرها بهدفين مقابل ثلاثة، رغم نجاح لاعبيه فى تحقيق التقدم مرتين، لكن فى كل مرة يعود المنتخب المصرى فى النتيجة، ثم حسموا الفوز فى النهاية. واعترف مدرب غانا الأولمبى، بأفضلية المنتخب المصرى، مشدداً على أنه يضم روحاً وإصراراً كبيرين، منحاه التفوق على فريقه بتلك المواجهة، مؤكداً أنه حاول بشتى الطرق إيقاف رمضان صبحى، لكن مهارات الأخير منحته التفوق على لاعبى غانا.

ولم ينكر إبراهيم تانكو شعوره بالحزن الشديد بسبب تلك الخسارة فى الوقت القاتل، وتجمد رصيد فريقه عند نقطة واحدة، موضحاً أنه لم يلجأ إلى الدفاع، ولكنه فوجئ برد فعل لاعبى منتخب النجوم السوداء بالتراجع إلى الخلف، وترك مساحات كبيرة فى وسط الملعب للمنتخب المصرى.

وأشار «تانكو» إلى أنه أمر لاعبيه بالتقدم إلى الأمام، ولكن الضغط العصبى الشديد كان سبباً رئيسياً فى عدم تنفيذ تعليماته، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين فى الاحتفاظ بنتيجة التقدم، لكن فى النهاية تسببت الأخطاء الدفاعية فى دفع الثمن غالياً، وهو فقدان نقاط المباراة بالكامل.

سنعمل على تصحيح الاخطاء في المباريات المقبلة

وأضاف مدرب منتخب غانا الأولمبى أن الوقت ضيق للغاية بين المباريات، ولكنه سيعمل على تصحيح الأخطاء بشكل سريع قبل مواجهة مالى غداً، مشدداً على أنه سيلعب على الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة مصر والكاميرون، متمنياً أن يحقق المنتخب المصرى الأولمبى الانتصار وهى النتيجة الوحيدة التى ستفتح باب الأمل مرة أخرى لفريقه من أجل الصعود للدور قبل النهائى.

وحرص إبراهيم تانكو على تقديم التهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز الصعب الذى حققه على حساب فريقه، وضمان الفراعنة الصغار موقعهم فى دور نصف النهائى، متمنياً أن يلحق فريق النجوم السوداء بهم فى الدور المقبل.