"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية

دخلت إدارة النادى الأهلى فى سباق مع الزمن، لإنهاء إجراءات خضوع اللاعب حمدى فتحى، لجراحة غضروف الركبة، سواء فى ألمانيا أو فى القاهرة، بعد إصابته بمعسكر المنتخب الوطنى، الذى يستعد لمباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 فى أقرب وقت.

وعرضت إدارة الأهلى، اللاعب على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى، لاتخاذ القرار الخاص بعلاج «فتحى» بشكل سريع، على أن يتم حسم مكان الجراحة اليوم، فى الوقت الذى قام فيه سمير عدلى بإنهاء إجراءات حصول اللاعب على تأشيرة ألمانيا، تحسّباً لسفره بعد إرسال الأشعة الخاصة باللاعب إلى الطبيب الألمانى أندرياس فايلر، لمعرفة رأيه الطبى، وتحديد موعد الجراحة.

وأصيب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بصدمة عقب إصابة حمدى فتحى، معرباً عن حزنه الشديد بعد فقدان الفريق للاعب الثانى فى أقل من شهر، بعد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى، وما زاد من غضب المدير الفنى أن الإصابات التى تعرض لها الثنائى ستستمر فترة طويلة، حيث من المتوقع أن يغيب «فتحى» عن الملاعب من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً للجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، وخالد محمود طبيب الأهلى.

وفى السياق نفسه، أربكت إصابة حمدى فتحى، ومن قبله محمد محمود، لجنة التخطيط بالنادى، وتدرس تغيير خريطة الصفقات الشتوية المقبلة، حيث كان التركيز فى ضم مهاجم ومساك وفق رؤية الجهاز الفنى، وبعد إصابة الثنائى «محمود وفتحى»، سيكون التركيز فى البحث عن لاعب وسط لضمه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على شكل وقوام الفريق خلال الموسم الحالى، الذى يبحث فيه عن حصد كل البطولات. وتعقد لجنة التخطيط بالنادى مع المدرب السويسرى جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة بعد المستجدات الأخيرة، خاصة أن حمدى فتحى كان أحد أفضل لاعبى الفريق، ولا يوجد بديل بنفس الجودة داخل الفريق فى الوقت الحالى، لا سيما فى ظل إصابات حسام عاشور المتكرّرة فى الفترة الأخيرة.

«عاشور وأزارو» يشاركان فى المران الجماعى

فى سياق متصل، انتظم الثنائى حسام عاشور، كابتن الفريق، والمغربى وليد أزارو فى التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، بعد غيابهما عن التدريبات الأخيرة، فيما يشارك النيجيرى جونيور أجايى، فى التدريبات اليوم (الأربعاء)، بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقاً لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى.

ويواصل الفريق تحضيراته ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفقاً لأجندة الجهاز الفنى التى تشمل إقامة مباراة ودية بعدما اكتفى الجهاز بالمران البدنى والفنى فى المرحلة الأولى، حيث شهدت التدريبات مشاركة 9 لاعبين فقط فى اليومين الماضيين، وهم «حسين السيد وأحمد الشيخ وسعد سمير وياسر إبراهيم ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وعربى بدر ومحمد عبدالمنعم»، والثلاثى الحراس «شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير».

وفى سياق آخر، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات من لجنة التخطيط وبعض أعضاء الجهاز الفنى، بثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وعمار حمدى وأكرم توفيق، بجانب أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق والمعار إلى الجونة، للإشادة بأدائهم الرائع مع المنتخب وقيادة الفراعنة للفوز على منتخب غانا والصعود للدور ربع النهائى من البطولة، والاقتراب خطوة كبيرة من حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وطالب أعضاء الجهاز الفنى، من اللاعبين ضرورة مواصلة التألق أمام الكاميرون والمباريات المقبلة، وقيادة الفراعنة لمنصة التتويج والصعود للأولمبياد.