استاد القاهرة يذيع مباراة مصر وكينيا ويفتح أبوابه مبكرا للجماهير

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استاد القاهرة
قررت هيئة استاد القاهرة الدولي فتح أبواب الاستاد مبكرا للجماهير وإذاعة مباراة المنتخب الوطني الأول ضد كينيا في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب، على شاشات الاستاد.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة استاد القاهرة على تقديم خدمة مميزة لجماهير الكرة المصرية، لكي يتسنى للجماهير متابعتها قبل حضور مباراة منتخبنا الأوليمبي أمام الكاميرون، في الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها مصر، ومؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.
وكان مجلس اتحاد الكرة اتفق خلال الساعات الماضية مع هيئة استاد القاهرة على إذاعة مباراة المنتخب الأول على شاشات الاستاد، قبل مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الكاميروني.
وتعتبر اليوم مباراة مصر ضد كينيا على استاد برج العرب، أول اختبار رسمي لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني مع جهاز المعاون، الذي يضم طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض ومدير المنتخب محمد بركات.
أما المنتخب الأوليمبي فيحتل المركز الأول في المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، برصيد 6 نقاط، متفوقا على الكاميرون صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث غانا بنقطتين، ويتذيل المجموعة مالي دون نقاط.
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