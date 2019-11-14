عاجل.. كهربا يتقدم لمنتخب مصر بهدف في شباك كينيا ( فيديو )

أحدث الأخبار
منتخب مصر الأول
سجل منتخب مصر الأول، هدف التقدم في شباك نظيره الكيني، في المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وأحرز المهاجم محمود عبدالمنعم "كهربا"، هدف الفراعنة الأول في اللقاء، في الدقيقة 42، خلال أحداث الشوط الأول، وذلك بعد خطأ فادح من إريك أوما مدافع المنتخب الكيني، الذي أرسل تمريرة قصيرة لحارسه، لينطلق كهرباً سريعاً ويضغط على الحارس الذي فشل في إبعاد الكرة، ليسجلها كهربا في شباك كينيا بسهولة.
ويواجه المنتخب المصري نظيره الكيني، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك في إطار مباريات المجموعة السابعة، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ويعاني منتخب الفراعنة من عدة غيابات أمام نظيره الكيني، لعل أبرزها هو غياب اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للإصابة، كذلك يغيب لاعب الوسط حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، وذلك عقب تعرضه لإصابة قوية في معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية.
ويفتقد منتخب مصر لخدمات لاعبي بيراميدز، بعد الأزمة التي نشبت بين النادي والجهاز الفني للمنتخب، ولعل أبرزهم هو عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفراعنة.
فرنسا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
مولدوفا
التشيك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
كوسوفو
صربيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
لوكسمبورج
البانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أندورا
البرتغال
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليتوانيا
إنجلترا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
الجبل الأسود
الجزائر
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
زامبيا
مالي
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
غينيا
غانا
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
جنوب أفريقيا
الكونغو الديموقراطية
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
الجابون
مصر - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
الكاميرون - شباب
مالي - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
تركيا
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أيسلندا
مصر
1
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
كينيا
موزمبيق
2
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
رواندا
توجو
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
جزر القمر
الكويت
2
:
0
06:00 PMتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايبيه الصينية
أوزبكستان
2
:
3
02:00 PMتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
السعودية
تعليقات الفيسبوك