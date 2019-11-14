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عاجل.. كهربا يتقدم لمنتخب مصر بهدف في شباك كينيا ( فيديو )

06:45 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
عاجل.. كهربا يتقدم لمنتخب مصر بهدف في شباك كينيا ( فيديو )

منتخب مصر الأول

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سجل منتخب مصر الأول، هدف التقدم في شباك نظيره الكيني، في المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأحرز المهاجم محمود عبدالمنعم "كهربا"، هدف الفراعنة الأول في اللقاء، في الدقيقة 42، خلال أحداث الشوط الأول، وذلك بعد خطأ فادح من إريك أوما مدافع المنتخب الكيني، الذي أرسل تمريرة قصيرة لحارسه، لينطلق كهرباً سريعاً ويضغط على الحارس الذي فشل في إبعاد الكرة، ليسجلها كهربا في شباك كينيا بسهولة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكيني، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك في إطار مباريات المجموعة السابعة، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

البدري يتحدى الغيابات أمام كينيا

ويعاني منتخب الفراعنة من عدة غيابات أمام نظيره الكيني، لعل أبرزها هو غياب اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للإصابة، كذلك يغيب لاعب الوسط حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، وذلك عقب تعرضه لإصابة قوية في معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية.

ويفتقد منتخب مصر لخدمات لاعبي بيراميدز، بعد الأزمة التي نشبت بين النادي والجهاز الفني للمنتخب، ولعل أبرزهم هو عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفراعنة.

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