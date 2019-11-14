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عاجل.. كينيا يخطف هدف التعادل أمام مصر بخطأ دفاعي قاتل ( فيديو )

07:32 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد
عاجل.. كينيا يخطف هدف التعادل أمام مصر بخطأ دفاعي قاتل ( فيديو )

منتخب كينيا

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خطف المنتخب الكيني، هدف التعادل أمام مضيفه المنتخب المصري، في المباراة التي تقام الآن، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى، في المجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل اللاعب أولونجا هدف التعادل للمنتخب الكيني، بعد خطأ فادح من محمد النني وأحمد فتحي، وأحمد حجازي، في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني.

ويعتبر ميشيل أولونجا أخطر لاعبي المنتخب الكيني، اللاعب المحترف في صفوف فريق كاشيوا ريسول الياباني، نجح في استغلال خطأ من محمد النني بتمريرة صعبة، فشل أحمد حجازي وأحمد فتحي في التعامل معها، ليخطفها لاعبو المنتخب الكيني، ويسددها أولونجا بقوة بعد خروج الشناوي من المرمى.

كهربا يتقدم لمصر في مرمى كينيا

وكان المنتخب المصري قد نجح في التسجيل أولاً، عن طريق اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، بعد ارتباك في صفوف الدفاع الكيني، استغله اللاعب المصري السريع، وخطف الكرة من أمام حارس كينيا، ليسجل هدف الفراعنة الأول.

وكان المدير الفني حسام البدري، يسعى لتحقيق الفوز في مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب المصري، رغم الغيابات العديدة في صفوف الفراعنة، سواء بسبب الإصابات أو بسبب الأزمات.

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