عاجل.. كهربا والشحات يقودان مصر أمام كينيا بتصفيات أمم أفريقيا

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وجاءت التشكيلة على النحو الأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، تريزيجية.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وشهد التشكيل عودة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعد غياب لفترة طويلة وبالتحديد منذ انتهاء بطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث غاب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، كما يلعب كلًا من محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعبد الله جمعة، لأول مرة بقميص المنتخب في مباراة رسمية.

ويتواجد المنتخب الأول، ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات، والتي تضم كلًا من جزر القمر وتوجو.

وفي نفس التوقيت يواجه منتخب توجو على أرضه ووسط جماهيره نظيره جزر القمر.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية جزر القمر، يوم 18 نوفمبر الجاري، خارج الديار.