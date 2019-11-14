مباشر لحظة بلحظة.. مصر 1 × 0 كينيا (تصفيات أمم أفريقيا).. نهاية الشوط الأول

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وكينيا في أولى جولات تصفيات أمم أفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

أحداث المباراة:

نهاية الشوط الأول بتقدم كهربا بهدف دون مقابل، واضطر المنتخب الكيني إجراء تغييريين إضطراريًا بسبب إصابة حارس ولاعب.

الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

ق42: ضغط رائع من كهربا على حارس مرمى المنتخب الكيني ويسجل أولى أهداف المباراة، بعد خطأ فادح.

ق40: خطأ للمنتخب الكيني من مكان خطير ولكن تصطدم الكرة في حائط سد المنتخب الوطني وتعود مرة أخرى للاعبي كينيا وتمر للركنية، ويخرج دفاعات مصر الكرة.

ق39، تسديدة صاروخية من المنتخب الكيني وتمر بسلام في يد محمد الشناوي.

ق38: تسديدة صاروخية من أفشة ولكن تصطدم في دفاعات كينيا.

طالب البدري كهربا بالهدوء ،وعدم التسرع في إنهاء الهجمات أمام مرمي المنتخب الكيني، خاصة بعد إهدار فرصتين.

ق33: تمريرة من افشة لتريزيجيه وتسديدة قوية على يسار حارس كينيا.

ق31: تغيير اضطراري آخر لكينيا بسبب الإصابات.

- ظهر على وجه حسام البدرى علامات من الغضب أثناء المبارا،وانفعل بسبب حالة البطء التى غلبت علي تحركات وتمريرات لاعبي المنتخب الوطني وطالبهم بالسرعة في نقل الكرة.

مرور 28 دقيقة وهدوء بين الفريقين.

ق25: كهربا يواصل إهدار الفرص بعد انفراده بالمرمى ولكن لم يترجم الكرة في الشباك.

ق24: أولونجا يهدد مصر ويراوغ دفاعات الفراعنة والشناوي يتألق ويتصدى للكرة.

ق22: الشناوي يتألق وينقذ مصر من إنفراد تام للمنتخب الكيني.

وجه كهربا تعليمات لتريزيجيه، حيث طلب من تريزيجيه التمرير بشكل أسرع حتى يتسنى له التحرك بأريحية وسط دفاعات المنتخب الكيني.

ق18: كهربا يهدر فرصة هدف بعد تسديدة من داخل مرمى كينيا.

مرور 15 دقيقة والمنتخب المصري يتراجع في أدائه.

ق13: ركنية من الشحات، ورأسية خطيرة من حجازي ولكن الحارس يمسك بالكرة.

ق9: خروج حارس كينيا بسبب الإصابة، ونزول ايوبري.

ق7: سقوط حارس كينيا بسبب الإصابة دون تدخل أحد معه.

ق5: تسديدة قوية من تريزيجية وتهديد أول من مصر.

ق4: تدخل عنيف على طارق حامد من لاعب كينيا

ضغط من المنتخب الوطني من أجل تسجيل الهدف الأول.

إنطلاق المباراة.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والذي يخوض أولى مبارياته الرسمية أعلن عن تشكيل منتخب بلاده في مواجهة كينيا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، تريزيجية.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء على مقاعد البدلاء: باهر المحمدي، محمد هاني، ورامي ربيعة، ومروان حمدي، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، وأحمد جمعة، ومحمد عواد، والنني، وحسام حسن وكريم طارق، وأحمد سيد زيزو.

وتعتبر تلك المباراة الأولى من الناحية الرسمية للمدرب الوطني حسام البدري، خاصة وأنه خاض مباراتين وديتين أمام بوتسوانا وليبيريا، ونجح المنتخب الوطني في الفوز في المباراتين بهدف في كل مباراة.