75 دقيقة.. أداء باهت من الفراعنة.. وكينيا تتسلح بالتكتل الدفاعي

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مصر وكينيا
مرت 75 دقيقة حتى الآن من عمر المباراة التي تجمع منتخبي مصر وكينيا، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021، في المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "برج العرب"، ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما حتى الآن.
وتبادل المنتخبان الوطني والكيني السيطرة على وسط الميدان، وعجز الفراعنة عن تهديد مرمى الخصم بأي هجمة خطيرة من شأنها وضع مصر في المقدمة من جديد أمام كينيا.
في الدقيقة 63، أجرى المنتخب الكيني آخر تغييراته بنزول كينيث موجونا محل جوهانا أومولو.
وفي الدقيقة 65، حل محمد النني بديلًا لصانع ألعاب الفراعنة محمد مجدي أفشة.
وفي الدقيقة 67، نجح ميشيل أولونجا مهاجم المنتخب الكيني في إدراك هدف التعادل لكينيا.
وجاء الهدف بعد خطأ فادح من البديل محمد النني في إعادة الكرة لزميله أحمد فتحي داخل منطقة جزاء المنتخب المصري، وتسببت المتابعة والضغط القوي لكليف نياكيا لاعب المنتخب الكيني في تمكينه من استخلاص الكرة وتمريرها لزميله ميشيل أولونجا الذي سدد الكرة بشكل مباشر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن تسكن الشباك.
ويتواجد الفراعنة بالمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة رفقة منتخبات توجو، وجزر القمر، وكينيا.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب جزر القمر في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري في جزر القمر.
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