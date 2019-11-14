في أول ظهور رسمي للبدري.. تعادل مخيب للفراعنة أمام كينيا (فيديو)

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منتخب مصر
انتهت المباراة التي جمعت منتخبي مصر وكينيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "برج العرب"، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
وسجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 42، فيما سجل ميشيل أولونجا هدف كينيا في الدقيقة 67.
وجاء هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 42، باستغلال كهربا لخطأ فادح من المدافع الكيني صامويل أولواندي في إعادة الكرة إلى حارس مرماه، الذي وقع هو الآخر في خطأ آخر فادح، حيث تمكن محمود كهربا من اقتناص الكرة منه بضغط قوي، ليضعها بشكل سهل داخل الشباك الخالية.
وفي الدقيقة 67 من زمن المباراة، نجح ميشيل أولونجا مهاجم المنتخب الكيني في إدراك هدف التعادل لمنتخب بلاده.
وجاء هدف المنتخب الكيني بعد خطأ فادح من البديل محمد النني في إعادة الكرة لزميله أحمد فتحي داخل منطقة جزاء المنتخب المصري، وتسببت المتابعة والضغط القوي لكليف نياكيا لاعب المنتخب الكيني في تمكينه من استخلاص الكرة وتمريرها لزميله ميشيل أولونجا الذي سدد الكرة بشكل مباشر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن تسكن شباك الفراعنة في النهاية.
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