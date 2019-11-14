مصطفى محمد يحرز هدف مصر الثاني في مرمى الكاميرون (فيديو)

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منتخب مصر الأوليمبي
نجح منتخب مصر الأولمبي في تسجيل الهدف الثاني، في شباك نظيره الكاميروني، في المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
أحرز الهدف اللاعب مصطفى محمد، في الدقيقة (51) من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة، بعد استقبال عرضية هوائية من زميله إمام عاشور، من الجبهة اليسرى لمرمى الكاميرون.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة (1-1)، تقدم مصر عن طريق مصطفى محمد، في الدقيقة (27).
ويسعى منتخب الفراعنة الأولمبي للفوز على الكاميرون، اليوم، لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات في مجموعته الأولى، برصيد 9 نقاط.
وكان المنتخب الأولمبي قد فاز في الجولة الأولى على مالي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، وفي الجولة الثانية على غانا بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفراعنة كلًا من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.
المنتخب الأولمبي، الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب، تأهل بشكل رسمي إلى الدور قبل النهائي، عقب الفوز بالجولة الثانية، والتعادل اليوم يكفيه لضمان صدارة المجموعة.
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زامبيا
مالي
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غينيا
غانا
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جنوب أفريقيا
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0
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0
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الجابون
الكويت
9
:
0
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أوزبكستان
2
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3
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0
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