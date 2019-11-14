أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لأول مرة منذ مونديال روسيا.. كهربا يظهر مع منتخب مصر بهدفه الرابع دولياً وانفراد ضائع

90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن التأهل للأولمبياد بعد غياب 8 سنوات

إيهاب الخطيب: تعادل مصر مع كينيا بطعم الخسارة.. ويجب الاستغناء عن بعض اللاعبين

منتخب مصر الأولمبي يصعد للمربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الكاميرون

مصطفى محمد يحرز هدف مصر الثاني في مرمى الكاميرون (فيديو)

09:09 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد محجوب
مصطفى محمد يحرز هدف مصر الثاني في مرمى الكاميرون (فيديو)

منتخب مصر الأوليمبي

أخبار متعلقة

نجح منتخب مصر الأولمبي في تسجيل الهدف الثاني، في شباك نظيره الكاميروني، في المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز الهدف اللاعب مصطفى محمد، في الدقيقة (51) من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة، بعد استقبال عرضية هوائية من زميله إمام عاشور، من الجبهة اليسرى لمرمى الكاميرون.

    

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة (1-1)، تقدم مصر عن طريق مصطفى محمد، في الدقيقة (27).

المنتخب يتصدر مجموعته.. ويسعى للعلامة الكاملة اليوم

ويسعى منتخب الفراعنة الأولمبي للفوز على الكاميرون، اليوم، لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات في مجموعته الأولى، برصيد 9 نقاط.

وكان المنتخب الأولمبي قد فاز في الجولة الأولى على مالي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، وفي الجولة الثانية على غانا بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفراعنة كلًا من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

المنتخب الأولمبي، الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب، تأهل بشكل رسمي إلى الدور قبل النهائي، عقب الفوز بالجولة الثانية، والتعادل اليوم يكفيه لضمان صدارة المجموعة.

أخبار قد تعجبك

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية

استطلاع رأى

  • تركيا

    تركيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • فرنسا

    فرنسا

  • 0

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مولدوفا

    مولدوفا

  • التشيك

    التشيك

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كوسوفو

    كوسوفو

  • صربيا

    صربيا

  • 1

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • البانيا

    البانيا

  • 1

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أندورا

    أندورا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليتوانيا

    ليتوانيا

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • الجبل الأسود

    الجبل الأسود

  • مصر

    مصر

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • كينيا

    كينيا

  • موزمبيق

    موزمبيق

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • رواندا

    رواندا

  • توجو

    توجو

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جزر القمر

    جزر القمر

  • الجزائر

    الجزائر

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • زامبيا

    زامبيا

  • مالي

    مالي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا

    غينيا

  • غانا

    غانا

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جنوب أفريقيا

    جنوب أفريقيا

  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الجابون

    الجابون

  • الكويت

    الكويت

  • 9

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • تايبيه الصينية

    تايبيه الصينية

  • أوزبكستان

    أوزبكستان

  • 2

    :

    3

    02:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • السعودية

    السعودية

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 2

    :

    1

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • الكاميرون - شباب

    الكاميرون - شباب

  • مالي - شباب

    مالي - شباب

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

الأكثر قراءة

محمد صلاح وروبيرتسون يثيران قلق ليفربول بسبب كريستال بالاس

رئيس الزمالك يعلق على فيديو مسيء له: لو مخدتش حقي هيبقى في دم

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية
"ميتشو" يطلب عودة "فتوح" للزمالك.. والنادى يصرف مستحقات اللاعبين