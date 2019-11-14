60 دقيقة.. مصطفى محمد يؤكد تفوق مصر على الكاميرون

بدأ المنتخب الأولمبي المصري الشوط الثاني بقوة، خلال مواجهة الكاميرون التي تقام في الوقت الحالي على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وشهدت الدقيقة 49 ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري على يسار منطقة جزاء الكاميرون، نفذها عبدالرحمن مجدي بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل مبكر من على القائم الأول للمرمى.

وبعدها واصل الفراعنة الصغار ضغطهم الهجومي، بانطلاقة على الجبهة اليسرى عن طريق رمضان صبحي أتبعها بتمريرة عرضية أرضية وصلت لإمام عاشور أمام المرمى، ليسدد كرة قوية اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 52 الهدف الثاني للفراعنة عن طريق المهاجم مصطفى محمد، بعد ركنية على يسار مرمى الكاميرون نفذت بتمريرة قصيرة لإمام عاشور، الذي أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بدأ الفراعنة الصغار بالتهديف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 27، وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل قبل انتهاء الشوط بدقائق قليلة.