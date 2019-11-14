أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

ترتيب مجموعة مصر بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. الفراعنة في الصدارة وغانا يتأهل ثانيًا

لأول مرة منذ مونديال روسيا.. كهربا يظهر مع منتخب مصر بهدفه الرابع دولياً وانفراد ضائع

90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن التأهل للأولمبياد بعد غياب 8 سنوات

75 دقيقة.. تراجع دفاعي للمنتخب المصري.. ومحاولات هجومية للكاميرون

09:35 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد خيري
75 دقيقة.. تراجع دفاعي للمنتخب المصري.. ومحاولات هجومية للكاميرون

مباراة مصر والكاميرون

أخبار متعلقة

تماسك منتخب الكاميرون مرة أخرى، بعد ضغط مصر الأولمبي عقب مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تقام بينهما حاليا على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتراجع أداء المنتخب المصري عقب إحراز الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 52، والتزم لاعبي المنتخب في الجانب الدفاعي بتمركزات وسط الملعب في محاولة لغلق المساحات أمام لاعبي الكاميرون.

وشهدت الدقيقة 71 تسديدة مباغتة من بعيد عن طريق اريك مبيو لاعب منتخب الكاميرون، من خارج حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب بجوار القائم الأيسر للمرمى.

    

يذكر أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبدأ الفراعنة الصغار بالتهديف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 27، وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل قبل انتهاء الشوط بدقائق قليلة.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المصري إلى 9 نقاط، ويتأهل للمربع الذهبي متصدرا للمجموعة، ويحتاج للفز في مباراة قبل النهائي للتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020.

أخبار قد تعجبك

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية

استطلاع رأى

  • تركيا

    تركيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • فرنسا

    فرنسا

  • 0

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مولدوفا

    مولدوفا

  • التشيك

    التشيك

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كوسوفو

    كوسوفو

  • صربيا

    صربيا

  • 1

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • البانيا

    البانيا

  • 1

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أندورا

    أندورا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليتوانيا

    ليتوانيا

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • 3

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • الجبل الأسود

    الجبل الأسود

  • مصر

    مصر

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • كينيا

    كينيا

  • موزمبيق

    موزمبيق

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • رواندا

    رواندا

  • توجو

    توجو

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جزر القمر

    جزر القمر

  • الجزائر

    الجزائر

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • زامبيا

    زامبيا

  • مالي

    مالي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا

    غينيا

  • غانا

    غانا

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جنوب أفريقيا

    جنوب أفريقيا

  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الجابون

    الجابون

  • الكويت

    الكويت

  • 9

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • تايبيه الصينية

    تايبيه الصينية

  • أوزبكستان

    أوزبكستان

  • 2

    :

    3

    02:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • السعودية

    السعودية

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 2

    :

    1

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • الكاميرون - شباب

    الكاميرون - شباب

  • مالي - شباب

    مالي - شباب

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

الأكثر قراءة

محمد صلاح وروبيرتسون يثيران قلق ليفربول بسبب كريستال بالاس

رئيس الزمالك يعلق على فيديو مسيء له: لو مخدتش حقي هيبقى في دم

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية
"ميتشو" يطلب عودة "فتوح" للزمالك.. والنادى يصرف مستحقات اللاعبين