75 دقيقة.. تراجع دفاعي للمنتخب المصري.. ومحاولات هجومية للكاميرون

تماسك منتخب الكاميرون مرة أخرى، بعد ضغط مصر الأولمبي عقب مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تقام بينهما حاليا على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتراجع أداء المنتخب المصري عقب إحراز الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 52، والتزم لاعبي المنتخب في الجانب الدفاعي بتمركزات وسط الملعب في محاولة لغلق المساحات أمام لاعبي الكاميرون.

وشهدت الدقيقة 71 تسديدة مباغتة من بعيد عن طريق اريك مبيو لاعب منتخب الكاميرون، من خارج حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب بجوار القائم الأيسر للمرمى.

يذكر أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبدأ الفراعنة الصغار بالتهديف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 27، وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل قبل انتهاء الشوط بدقائق قليلة.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المصري إلى 9 نقاط، ويتأهل للمربع الذهبي متصدرا للمجموعة، ويحتاج للفز في مباراة قبل النهائي للتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020.