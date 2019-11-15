عاجل.. مصر تصطدم بجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تقرر بشكل رسمي مواجهة منتخب جنوب أفريقيا نظيره المصري، في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في مباراة متوقع أن يحضرها عدد جماهيري كبير، خاصة بعدما قدم المنتخب الوطني عروضا رائعة في الدور الأول من البطولة.

وتعادل المنتخب الجنوب أفريقيا أمام نيجيريا سلبيا بدون أهداف، بالمباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل بالجولة الأخيرة في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ولم تشهد المباراة أي خطورة من الجانبين، وظهر الحرص والتماسك واضحا على كلا المنتخبين لعدم تلقي أي أهداف، بينما اجتهد لاعبو نيجيريا من أجل التقدم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة ويتأهل منتخب جنوب افريقيا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر كوت ديفوار برصيد 6 نقاط.

وسيصطدم المنتخب الوطني بمنتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الدور الأول، حيث نجح في التغلب على مالي بهدف دون رد عن طريق مصطفى محمد، وفي مباراة غانا تغلب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بين المنتخبين، حيث انتهت في الرمق الأخير برأسية رائعة من أحمد ياسر ريان.

وفي المباراة الثالثة نجح المنتخب الأولمبي في الفوز على المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما للفراعنة مصطفى محمد في مباراة كبيرة لمهاجم المنتخب الأولمبي.

مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، هو هداف البطولة برصيد أربعة أهداف حتى الآن، سجلها في مرمى مالي وغانا والكاميرون، حيث يقدم اللاعب أداء رائعا مع الفراعنة.

شوقي غريب يعول على مصطفى محمد ورمضان صبحي ومحمد صبحي

ويعول شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أداء رمضان صبحي، ومحمد صبحي في حراسة المرمى، وكذلك مصطفى محمد هداف البطولة، خاصة وأنهم الأبرز خلال الفترة الماضية.