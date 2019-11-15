أحدث الأخبار

أخر الأخبار

شوقي غريب: نعلم نقاط القوة والضعف لجنوب أفريقيا.. وسنتأهل لـ "طوكيو"

وفد أهلي جدة في القاهرة للحصول على خدمات محمود علاء

"ويسلي" أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

المنتخب الأوليمبي يبحث عن "الثأر للكبار" في صدام جنوب أفريقيا

عاجل.. مصر تصطدم بجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

09:50 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. مصر تصطدم بجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر الأوليمبي

أخبار متعلقة

تقرر بشكل رسمي مواجهة منتخب جنوب أفريقيا نظيره المصري، في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في مباراة متوقع أن يحضرها عدد جماهيري كبير، خاصة بعدما قدم المنتخب الوطني عروضا رائعة في الدور الأول من البطولة.

وتعادل المنتخب الجنوب أفريقيا أمام نيجيريا سلبيا بدون أهداف، بالمباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل بالجولة الأخيرة في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ولم تشهد المباراة أي خطورة من الجانبين، وظهر الحرص والتماسك واضحا على كلا المنتخبين لعدم تلقي أي أهداف، بينما اجتهد لاعبو نيجيريا من أجل التقدم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة ويتأهل منتخب جنوب افريقيا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر كوت ديفوار برصيد 6 نقاط.

وسيصطدم المنتخب الوطني بمنتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الدور الأول، حيث نجح في التغلب على مالي بهدف دون رد عن طريق مصطفى محمد، وفي مباراة غانا تغلب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بين المنتخبين، حيث انتهت في الرمق الأخير برأسية رائعة من أحمد ياسر ريان.

وفي المباراة الثالثة نجح المنتخب الأولمبي في الفوز على المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما للفراعنة مصطفى محمد في مباراة كبيرة لمهاجم المنتخب الأولمبي.

مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، هو هداف البطولة برصيد أربعة أهداف حتى الآن، سجلها في مرمى مالي وغانا والكاميرون، حيث يقدم اللاعب أداء رائعا مع الفراعنة.

شوقي غريب يعول على مصطفى محمد ورمضان صبحي ومحمد صبحي

ويعول شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أداء رمضان صبحي، ومحمد صبحي في حراسة المرمى، وكذلك مصطفى محمد هداف البطولة، خاصة وأنهم الأبرز خلال الفترة الماضية.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يفتح خزائنه أمام "حجازي" للعودة للفريق في يناير

استطلاع رأى

  • المجر

    المجر

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • أوروجواي

    أوروجواي

  • ارمينيا

    ارمينيا

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اليونان

    اليونان

  • النرويج

    النرويج

  • 4

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جزر فاروه

    جزر فاروه

  • فنلندا

    فنلندا

  • 3

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليشتنشتاين

    ليشتنشتاين

  • سويسرا

    سويسرا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جورجيا

    جورجيا

  • البوسنة والهرسك

    البوسنة والهرسك

  • 0

    :

    2

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ايطاليا

    ايطاليا

  • الدنمارك

    الدنمارك

  • 1

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جبل طارق

    جبل طارق

  • اسبانيا

    اسبانيا

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مالطة

    مالطة

  • رومانيا

    رومانيا

  • 0

    :

    2

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • السويد

    السويد

  • تنزانيا

    تنزانيا

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا الإستوائية

    غينيا الإستوائية

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • بوتسوانا

    بوتسوانا

  • تونس

    تونس

  • 3

    :

    1

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ليبيا

    ليبيا

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • موريتانيا

    موريتانيا

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 1

    :

    0

    02:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • نيجيريا - شباب

    نيجيريا - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • جنوب أفريقيا - شباب

    جنوب أفريقيا - شباب

  • ساحل العاج - شباب

    ساحل العاج - شباب

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • زامبيا - شباب

    زامبيا - شباب

  • عجمان

    عجمان

  • 0

    :

    1

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الوحدة

    الوحدة

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 1

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • البرازيل

    البرازيل

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

الأكثر قراءة

إصابة مهاجم منتخب مصر واستبعاده عن مواجهة جزر القمر

"مفيش ملعب".. "كاف" يفجر مفاجأة بعد رفض تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. أزمة بين محمود علاء وأمير مرتضى: "3 مليون مش كفاية"
الزمالك يعرض "بوطيب" للبيع.. واتجاه لقيد "معروف" بدلا منه