جهاز الفراعنة يصحح أخطاء «كينيا».. وفتحي يطالب اللاعبين برد الاعتبار

الفريق يتدرب فى جزر القمر.. اتحاد الكرة يدعم الفريق للخروج من البداية الصعبة.. «فتحى» يطالب اللاعبين برد الاعتبار.. و«البدرى»: انتظرونا بوجه آخر فى المباراة المقبلة

يخوض منتخب مصر الأول تدريبه الرئيسى اليوم فى جزر القمر استعداداً لمواجهة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث يشهد ذلك المران قيام الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة حسام البدرى، بتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المقرر أن يخوض بها اللقاء، على أن يكون مران غد الأحد على الملعب الذى ستقام عليه المباراة وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خفيفاً واستشفائياً للاعبين قبل المواجهة المنتظرة.

وعقد حسام البدرى وجهازه المعاون جلسة مع اللاعبين، قام خلالها بعرض شريط مباراة كينيا بالجولة الأولى للتصفيات التى أقيمت بملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، حتى يعالج أخطاء اللاعبين ومطالبتهم بعدم تكرارها وحثهم على استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين، وشهدت الجلسة التحذير من منتخب جزر القمر الذى تمكن من الفوز على نظيره توجو فى عقر داره بالجولة الأولى ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وأكد «البدرى» للاعبين أن نتائج الجولة الأولى جعلت المنتخب مطالباً بالفوز على جزر القمر فى عقر داره والعودة بنقاط المباراة الثلاث حتى لا تتعقد حسابات الفراعنة بالبطولة مبكراً.

فى السياق نفسه تواصل عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع حسام البدرى، عن طريق جمال محمد على نائب رئيس اللجنة عقب مباراة كينيا، وشدد على دعم اتحاد الكرة له ولجهازه المعاون، وطالبه بأن يحول غضب الجماهير بعد التعادل فى أول جولة للتصفيات إلى دافع للاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جزر القمر والرد على انتقادات مستواهم خلال مباراة كينيا، مشدداً على أن اتحاد الكرة لن يبخل فى دعم المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعقد أحمد فتحى، قائد المنتخب، جلسة تحفيزية مع اللاعبين طالبهم خلالها بعدم الالتفات للانتقادات عقب التعادل مع كينيا، وغلق ملف تلك المباراة بشكل نهائى، والتركيز فى مباراة جزر القمر من أجل رد الاعتبار وتصحيح أوضاع المنتخب بالبطولة، خاصة أن الفوز بمباراة الاثنين المقبل، سيكون بوابة التأهل لأمم أفريقيا 2021 بأريحية وعدم تعقد موقف المنتخب بالمجموعة.

من جانبه، علق حسام البدرى على التعادل مع كينيا، مؤكداً أنه توقع تراجع الأداء بسبب الصعوبات التى واجهت المنتخب فى إطار الاستعداد للمباراة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز فترة طويلة، وعدم انتظام بعض المحترفين فى المشاركة مع أنديتهم وهو ما جعل عدداً كبيراً من اللاعبين يفتقدون فورمة المباريات، فضلاً عن غياب التركيز خلال أوقات عديدة من لقاء كينيا، مشدداً على أنه يعتبر تلك الفترة مؤقتة واستثنائية وستنتهى بمواجهة جزر القمر الاثنين المقبل، وأوضح أنه يعد الجماهير بظهور المنتخب بوجه آخر خلال مباراة الاثنين، خاصة أن الفوز أصبح لا بديل عنه للصعود لصدارة المجموعة وانتزاعها من جزر القمر.

استبعاد أحمد جمعة من من قائمة مصر

وفى الإطار نفسه تعرض أحمد جمعة، مهاجم منتخب مصر، للإصابة فى المران الصباحى للمنتخب، أمس، وتقرر بشكل نهائى استبعاد اللاعب من السفر لجزر القمر، بعد أن تدخل أحد زملائه بالمنتخب عليه بقوة، ووقف ضيق الوقت عائقاً أمام الجهاز الفنى لاستدعاء بديل للاعب المصاب. وتضم قائمة المنتخب مهاجمين فقط حالياً، هما حسام حسن مهاجم فريق سموحة، ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة، كما يعتمد «البدرى» على محمود عبدالمنعم «كهربا» كمهاجم للاستفادة بخبرته على الرغم من لعبه كجناح مع فريقه الحالى أفيس البرتغالى والزمالك من قبله.