الزمالك يعدل عقد «البلدوزر» لحمايته من السماسرة ووكلاء اللاعبين

برنامج تدريبى خاص لـ«شيكابالا».. «ميتشو» يعدل مراكز بعض اللاعبين.. وتحديد 27 نوفمبر للسفر للكونغو

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تعديل عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق، تزامناً مع تألقه بشدة مع المنتخب الأولمبى خلال بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى الوقت الحالى فى مصر، وتصدره ترتيب هدافى البطولة بتسجيله أربعة أهداف فى البطولة أمام غانا ومالى حيث تقرر رقع قيمة العقد من 600 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وأبلغ مسئولو الأبيض اللاعب بهذا القرار خلال وجوده فى معسكر الفراعنة، من أجل تحصينه من العروض المقدمة له من الخارج، حيث تحدث أحد الوكلاء الإسبانيين الموجودين حالياً فى البطولة مع اللاعب، ورغبته فى جلب عرض مميز له من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الانتقالات، عقب إعجابه الشديد بمستواه فى المباريات، وطلبت إدارة القلعة البيضاء من مصطفى محمد التركيز مع المنتخب فقط فى البطولة، وعدم الانشغال بالوكلاء، وسيتم عقد جلسة معه فور العودة من صفوف المنتخب الأولمبى من أجل توقيع العقد الجديد.

على صعيد آخر، حدد النادى يوم 27 من الشهر الحالى لسفر بعثة فريق الكرة إلى الكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى فى الجولة الأولى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 30 من الشهر نفسه على ملعب الأخير، وسوف يتم سفر المدير الإدارى قبل الفريق بيومين لتجهيز مقر الإقامة وملاعب الترتيب قبل وصول البعثة.

وطلب «ميتشو» تقريراً كاملاً عن الفريق الكونغولى وفيديوهات لآخر مباراة له فى بطولة الدورى، علاوة على أهم اللاعبين فى الفريق، ومواجهته فى الدور الماضى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أمام فوسا جونيورز، بطل مدغشقر، التى حقق الفوز فيها 3 -1.

وعلى صعيد آخر، حرص «ميتشو»، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين، لتحفيزهم استعداداً للفترة المقبلة، مؤكداً أنه عمل معهم خلال الفترة الماضية على تصحيح جميع الأخطاء ورفع اللياقة البدنية، وتحفيظ بعض الجمل الجديدة، وعليهم تطبيق ذلك فى المباريات المقبلة، خاصة أنه يثق جيداً فى قدراتهم على الظهور بالشكل المرضى ومحو الصورة السيئة عن الأداء فى المباريات الماضية، مشدداً على أن المباريات المقبلة هى الأصعب على مستوى الدورى العام أمام إنبى وبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكنغولى، كما حرص «ميتشو» خلال الوديات الأخيرة على تجربة أكثر من لاعب فى غير مركزه، ليكونوا بمثابة الأوراق الرابحة حال الحاجة إليهم، حيث دفع بمحمد عنتر ظهيراً أيمن وإسلام جابر ظهيراً أيسر من أجل الاستفادة بقدراتهما الهجومية، فى الوقت الذى دفع فيه بيوسف أوباما لاعباً فى الوسط المدافع بجوار محمد حسن للاستفادة من رؤيته الجيدة فى الملعب.

برنامج تدريبي لشيكابالا قبل منافسات أفريقيا

فى سياق آخر، وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك برنامجاً تدريبياً خاصاً لـ«شيكابالا» لتجهيزه بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد منذ أيام قليلة للتدريبات عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً، حيث يخوض اللاعب العديد من التدريبات الإضافية بجانب مشاركته بشكل طبيعى فى المران لأجل تجهيزه بالشكل المطلوب.