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مدرب جنوب أفريقيا: محمد صلاح لاعب متكامل.. وفخر لمصر والقارة

01:38 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
مدرب جنوب أفريقيا: محمد صلاح لاعب متكامل.. وفخر لمصر والقارة

محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر

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أشاد ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، بالنجم المصري المتألق محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وبالمستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه في أوروبا.

وقال "نوتواني" في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "محمد صلاح لاعب خاص جداً، هو لاعب متكامل، يمتلك قدرات فنية عالية في المواجهات الفردية، وكذلك يتميز بإحراز الأهداف الرائعة مع ليفربول، ويؤدي أدوارا دفاعية، أعتقد أن هذا الجيل من اللاعبين يتعلم منه الكثير، إنه فخر لمصر وللقارة الأفريقية بشكل عام فهو يمثلنا مع ليفربول".

وتطرق مدرب جنوب أفريقيا للحديث عن أمنياته في البطولة قائلاً: "أتمني التأهل برفقة منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكنت أتمنى عدم مواجهة مصر في منافسات الدور نصف النهائي، ستكون مباراة مثيرة".

وكان مدرب منتخب "البافانا بافانا"، قد أشاد بالثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ورمضان صبحي جناح الأهلي، عقب تألقهما في البطولة، وأكد أن الثنائي يمتلكان القدرات الكافية للاحتراف في أندية أوروبا.

الأولاد يتحدون الفراعنة من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو

واحتل منتخب "الأولاد" الأولمبي المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعدما استطاع جمع 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام زامبيا، ثم خطف فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام منتخب كوت ديفوار، ليعود ويتعادل مع المنتخب النيجيري حامل لقب البطولة سابقاً، ليتأهل برفقة المنتخب الإيفواري متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا، نظيره المنتخب المصري، على ستاد القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل الاقتراب أكثر من لقب البطولة، وفي نفس الوقت، خطف بطاقة الترشح إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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