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عاجل.. إصابة عبدالله السعيد في معسكر بيراميدز بالمغرب

01:13 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير
عاجل.. إصابة عبدالله السعيد في معسكر بيراميدز بالمغرب

عبد الله السعيد

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تعرض عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لنادي بيراميدز، لإصابة قوية في الركبة، خلال معسكر الفريق في المغرب، المقام حاليا.

وأقام بيراميدز معسكرا في المغرب لإعداد اللاعبين لعودة الدوري الممتاز، بعد توقفه لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب ارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام في الكاميرون.

وكشف مصدر داخل النادي، أن الإصابة التي تعرض لها السعيد عبارة عن كدمة قوية في الركبة، خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التي تقام بمعسكر المغرب.

فحص طبي للكشف عن حجم إصابة السعيد

وأشار المصدر إلى أن السعيد سيجري فحصا طبيا بالأشعة، اليوم الأحد، في أحد المراكز الطبية بالمغرب للتأكد من حجم الإصابة وموعد عودته للتدريبات، بناءً على قرار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق.

كان فريق بيراميدز بدأ معسكره في المغرب، الخميس الماضي، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الساعات الأولي من الخميس، ويستمر المعسكر 10 أيام، ويتخلله مباراة ودية أو اثنتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب أندية الدوري في الوقت الحالي برصيد 11 نقطة من أصل 5 مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في مباراتين. 

يذكر أن بيراميدز يستأنف مبارياته في بطولة الدوري في الـ27 من نوفمبر الجاري، بمواجهة فريق أسوان.

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