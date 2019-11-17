الأهلي يرفض خوض مبارياته الأفريقية على بتروسبورت ويطالب بـ"القاهرة أو السلام"

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ستاد القاهرة
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي طلب إقامة مبارياته الأفريقية في استاد القاهرة أو ستاد السلام، نظرا لإغلاق برج العرب بسبب صيانة أرض الملعب.
وأضاف المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن النادي حدد ستاد القاهرة والسلام وبرج العرب، وأن النادي كان قد تلقى تأكيدات شفوية من الأمن بإقامة المباريات الأفريقية في برج العرب، خاصة أنها بحضور جماهيري.
وأشار إلى أن النادي لم يكن يمانع بخوض مبارياته في برج العرب وفقا للقرارات الأمنية، ويطلب حاليا إقامة المباريات في القاهرة أو السلام رافضا نهائيا اللعب في ستاد بتروسبورت.
ويستضيف النجم الساحلي نظيره الأهلي في تونس، الجمعة 29 نوفمبر، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما يأتي لقاء الجولة الثانية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة 6 ديسمبر في مصر، بينما يقام لقاء الجولة الثالثة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في مصر أيضا، السبت 28 ديسمبر، وينتظر الأهلي القرار النهائي لملعب مبارتي الهلال وبلاتينيوم.
وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي في المجموعة الثانية، برفقة كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.
تضم المجموعة الأولى كلاً من: أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك، مازيمى الكونغولى.
وتضم المجموعة الثالثة كلاً من: الوداد المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري.
وتضم المجموعة الرابعة كلاً من: الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي.
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