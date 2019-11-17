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البدري يطيح برباعي الأهلي والزمالك من تشكيل مباراة جزر القمر

01:27 م | الأحد 17 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
البدري يطيح برباعي الأهلي والزمالك من تشكيل مباراة جزر القمر

حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري

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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تعديلات عديدة بتشكيل منتخب مصر خلال مباراة جزر القمر المقرر لها غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ووفقا لمصدر داخل بعثة المنتخب في جزر القمر، من المنتظر أن يدفع البدري بالثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف، خلال مواجهة جزر القمر على حساب ثنائي الزمالك محمود علاء وعبد الله جمعة، كما تتجه النية داخل الجهاز لمشاركة حسام حسن مهاجم سموحة لقيادة هجوم الفراعنة باللقاء، على أن يعود محمود عبد المنعم كهربا صانع الألعاب لمركز الجناح بعد أن شارك كرأس حربة صريح في لقاء كينيا الأخير.

ومن المقرر، أن تكون مشاركة حسام حسن وعودة كهربا لمركز الجناح على حساب ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، على أن يشارك أحد الثنائي محمد النني أو أحمد سيد زيزو ضمن التشكيلة الأساسية، بعد أن تواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في لقاء كينيا الأخير وتم الدفع بهما في الشوط الثاني.

البدري يطالب اللاعبين بالصدارة

وطالب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي المنتخب، بعدم التفكير في نتيجة لقاء كينيا بالجولة الأولى للتصفيات الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وغلق ملف تلك المباراة تماما والتركيز في مواجهة جزر القمر لانتزاع صدارة المجموعة، خاصة وأن منتخب جزر القمر تفوق خارج ملعبه على توجو بالجولة الأولى بهدف دون رد، ومن ثم فإن فوز الفراعنة بلقاء الغد يعني وصوله للنقطة الرابعة بالصدارة وتوقف رصيد جزر القمر عند ثلاث نقاط.

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