المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لجزر القمر (صور)

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم، بجزر القمر، استعدادا لمواجهة منتخبها، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وأقيم المران لمدة ساعة على الملعب المستضيف للمباراة وجاء خفيفا، بهدف التعرف على أرضيته قبل المباراة المقرر لها، الثالثة عصر الاثنين بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.

وشارك لاعبو المنتخب في التدريب تحت قيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، وشهد روحا معنويا عالية ورغبة من اللاعبين في تحقيق الفوز وتصدر قمة المجموعة.

ووصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، مساء أول أمس، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 9 ساعات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع مضيفه جزر القمر، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في المواجهة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على إستاد برج العرب، وأحرز هدف الفراعنة محمود كهربا في الشوط الأول.

وأعرب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن حزنه من النتيجة والأداء، وأوضح أن هذه النتيجة جاءت بسبب توقف بطولة الدوري العام لفترة طويلة، نظرا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وعدم اكتساب اللاعبين حساسية المباريات، مؤكدا أن المستوى سوف يتحسن خلال مواجهة جزر القمر المقبلة.