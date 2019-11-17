أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صيني ونجيله صناعي.. مواصفات ملعب مباراة مصر وجزر القمر (فيديو وصور)

أبيدال: لاوتارو مارتينيز لاعب متكامل.. وبرشلونة يراقبه منذ فترة طويلة

ريال مدريد يفتقد خدمات رودريجيز 15 يوما بسبب الإصابة

محمد صلاح يبدأ مرحلة التعافي من داخل الجيم

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لجزر القمر (صور)

06:49 م | الأحد 17 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لجزر القمر (صور)

مران المنتخب

أخبار متعلقة

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم، بجزر القمر، استعدادا لمواجهة منتخبها، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وأقيم المران لمدة ساعة على الملعب المستضيف للمباراة وجاء خفيفا، بهدف التعرف على أرضيته قبل المباراة المقرر لها، الثالثة عصر الاثنين بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.

وشارك لاعبو المنتخب في التدريب تحت قيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، وشهد روحا معنويا عالية ورغبة من اللاعبين في تحقيق الفوز وتصدر قمة المجموعة.

ووصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، مساء أول أمس، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 9 ساعات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع مضيفه جزر القمر، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في المواجهة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على إستاد برج العرب، وأحرز هدف الفراعنة محمود كهربا في الشوط الأول.

وأعرب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن حزنه من النتيجة والأداء، وأوضح أن هذه النتيجة جاءت بسبب توقف بطولة الدوري العام لفترة طويلة، نظرا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وعدم اكتساب اللاعبين حساسية المباريات، مؤكدا أن المستوى سوف يتحسن خلال مواجهة جزر القمر المقبلة.

أخبار قد تعجبك

أبرزهم الننى.. البدرى يطيح بنصف قائمة المنتخب بعد جزر القمر

استطلاع رأى

  • البانيا

    البانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • فرنسا

    فرنسا

  • مولدوفا

    مولدوفا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • أندورا

    أندورا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • تركيا

    تركيا

  • الجابون

    الجابون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • أنجولا

    أنجولا

  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • البرتغال

    البرتغال

  • صربيا

    صربيا

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اوكرانيا

    اوكرانيا

  • كوسوفو

    كوسوفو

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إنجلترا

    إنجلترا

  • بلغاريا

    بلغاريا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • التشيك

    التشيك

  • إي سواتيني

    إي سواتيني

  • 1

    :

    4

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • السنغال

    السنغال

  • بنين

    بنين

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • سييرا ليون

    سييرا ليون

  • تشاد

    تشاد

  • 0

    :

    2

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • مالي

    مالي

  • أوغندا

    أوغندا

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • مالاوي

    مالاوي

  • جنوب السودان

    جنوب السودان

  • 1

    :

    2

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو

  • جنوب أفريقيا

    جنوب أفريقيا

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • السودان

    السودان

  • غينيا

    غينيا

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ناميبيا

    ناميبيا

  • الكونغو

    الكونغو

  • 3

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا بيساو

    غينيا بيساو

  • ليسوتو

    ليسوتو

  • 2

    :

    4

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • رواندا

    رواندا

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الكاميرون

    الكاميرون

  • النصر

    النصر

  • 1

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الفحيحيل

    الفحيحيل

  • اليرموك

    اليرموك

  • 2

    :

    5

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الجهراء

    الجهراء

  • كاظمة

    كاظمة

  • 2

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • القادسية

    القادسية

  • نادي البحرين

    نادي البحرين

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحالة

    الحالة

  • سترة

    سترة

  • 0

    :

    5

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحد

    الحد

  • نادي التضامن بوري

    نادي التضامن بوري

  • 0

    :

    3

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع

    الرفاع

  • النجمة

    النجمة

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • البسيتين

    البسيتين

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم مصطفى محمد

أبرزهم النني.. البدري يطيح بنصف قائمة المنتخب بعد جزر القمر.. ويحدد البدلاء

البدري يطيح برباعي الأهلي والزمالك من تشكيل مباراة جزر القمر
الأولمبى يسعى للثأر للكبار أمام جنوب أفريقيا.. وشوقى غريب: سنرد الاعتبار