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الفراعنة بالزي التقليدي في مواجهة جزر القمر.. والمستضيف بالأخضر

08:37 م | الأحد 17 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
الفراعنة بالزي التقليدي في مواجهة جزر القمر.. والمستضيف بالأخضر

منتخب مصر

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أقيم الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومصر، اليوم، الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني.

شهد الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث سيرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي علم مصر، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.

وتم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعدادا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.

وكان المنتخب الوطني تعثر في أول مباراة أمام منتخب كينيا، حيث حصد نقطة وحيدة من تعادل أمام المنتخب الكيني على ملعب برج العرب، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على المنتخب التوجولي بهدف دون رد خارج الديار ليتصدر بهذا الفوز مجموعته.

وسجل للمنتخب المصري في الجولة الأولى من التصفيات محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي.

مباراة مصر وجزر القمر على ملعب مالوزيني 

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب مالوزيني بالعاصمة موروني عاصمة جزر القمر والذي يتسع لـ15 ألف مشجع، وتم افتتاحه في شهر مايو الماضي حيث انشأ الملعب شركة صينية.

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