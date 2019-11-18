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المنتخب الأولمبي جاهز لـ"الأولاد".. والطبيب يؤكد سلامة "توفيق"

05:25 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادى ممدوح
المنتخب الأولمبي جاهز لـ"الأولاد".. والطبيب يؤكد سلامة "توفيق"

تدريبات المنتخب الأولمبي

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يختتم المنتخب الأولمبى تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا فى الثامنة مساء الغد، على استاد القاهرة، فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وفضّل شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، عدم إجراء تعديلات على طريقة اللعب أمام "الأولاد" للحفاظ على التجانس بين اللاعبين داخل الملعب.

ويعقد الجهاز الفنى اليوم محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للتركيز على طريقة لعب المنافس والمفاتيح التى يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه، وبعدها يشتمل مران الفريق على ثلاث فقرات، تبدأ بالإحماء، ثم جمل تكتيكية، ثم تقسيمة، وركلات جزاء، تحت إشراف المدير الفنى. ويكثف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور، أخصائى العلاج الطبيعى، والدكتور محمد صلاح، أخصائى التأهيل، جهوده من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة الغد.

وحرص شوقى غريب على الشد من أزر صلاح محسن، مهاجم المنتخب الأولمبى، وطالبه بعدم الانشغال بالانتقادات التى طالته خلال الفترة الأخيرة، وأنه ليس له دور مع الفراعنة. وقال غريب لصلاح محسن: "أنت لاعب مميز وتؤدى دورك على أكمل وجه، وننتظر منك المزيد، أنت لست فاشلاً، وشاركت فى 19 مباراة دولية، ولعبت معى فى أكثر من مركز، وأنت لاعب مهم فى خطة المنتخب والتكتيك الخاص بى".

وسادت حالة من الارتياح وارتفعت المعنويات بين أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بعد التأكد من سلامة جميع اللاعبين، خاصة أكرم توفيق لاعب الوسط، لا سيما أن اللاعب من الركائز الأساسية بخط وسط المنتخب، وغيابه كان سيتسبب فى تغيير طريقة لعب الفراعنة، إلا أن أيمن زين، طبيب المنتخب، أكد جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة فى مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى الثانى والعشرين من نوفمبر الجارى.

تألق "صبحى ومصطفى وأبوالفتوح" فى ضربات الجزاء.. و"شوقى": سنختار طريقة اللعب الأنسب

وخلال تدريبات أمس شهدت فقرة ركلات الجزاء تألق أكثر من لاعب فى التسديد، أبرزهم رمضان صبحى، قائد المنتخب، ومصطفى محمد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد أبوالفتوح، كما حرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباريات جنوب أفريقيا بمرحلة دور المجموعات التى شهدت عدم اهتزاز شباك الفريق بأى هدف، فضلاً عن إعادة عرض الوديتين اللتين التقى فيهما الفراعنة مع منتخب الأولاد قبل انطلاق البطولة، وانتهت الودية الأولى بالتعادل بهدف لمثله، وفاز الفراعنة بالودية الثانية بهدف دون رد، أحرزه رمضان صبحى من ركلة جزاء.

وتلقى بعض لاعبى المنتخب الأولمبى، وأبرزهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق، رسائل من نجوم الكرة المصرية الحاليين والقدامى، لتهنئتهم بالمستوى الذى ظهروا عليه خلال مباريات دور المجموعات، وتأهلهم لنصف النهائى بعد حصد العلامة الكاملة، بالإضافة إلى مطالبة اللاعبين بتقديم عرض قوى أمام جنوب أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، قبل التفكير فى خطوة التتويج باللقب الأفريقى.

من جانبه أكد محمد شوقى، مدرب المنتخب الأولمبى، أنه بالرغم من حصد العلامة الكاملة بمرحلة دور المجموعات والتأهل كأول المجموعة بعد جمع تسع نقاط عقب الفوز على مالى بهدف دون رد، والتغلب على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، فإن المنتخب لم يحقق هدفه الأسمى حتى الآن، وهو ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهو ما يعنى أن مباراة جنوب أفريقيا هى الأهم فى مشوار المنتخب بالبطولة وهو ما تم نقله للاعبين، خاصة أن روحهم القتالية والمستوى المتميز بدور المجموعات لن يتذكره أحد إذا فشل المنتخب فى التأهل إلى الأولمبياد.

وأضاف مدرب الفراعنة أن المنتخب واجه جنوب أفريقيا بأكثر من طريقة لعب فى المباراتين الوديتين، موضحاً أن الجهاز سيختار الطريقة الأمثل للتفوق على المنافس القوى وفقاً لمبارياته الأخيرة بمرحلة دور المجموعات، موجهاً نداء للجماهير بضرورة الوجود بأعداد كبيرة فى لقاء الغد، نظراً لأن وجودهم بكثافة فى استاد القاهرة سيكون أفضل دافع لتألق اللاعبين وتعويض إخفاق المنتخب الأول الذى ودع بطولة أمم أفريقيا الأخيرة من نفس الملعب بعد الخسارة أمام منتخب الأولاد بهدف دون رد بدور الستة عشر.

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