أمير مرتضى: عقد مصطفى محمد لن يصل لـ8 ملايين جنيه.. واحترافه غير منطقي

تحدث أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تعديل عقد المهاجم الشاب مصطفى محمد، وإمكانية احترافه في شهر يناير المقبل، في ظل تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي، في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في مصر.

وسجل مصطفى محمد حتى الآن 4 أهداف في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة، وأصبح على بُعد هدفين فقط ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة التي أقيم منها ثلاث نسخ فقط، ويُعد "إيتوبو" لاعب المنتخب النيجيري هو الهداف التاريخي للبطولة بعد تسجيل 5 أهداف في نسخة 2015.

وقال أمير مرتضي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الحديث عن احتراف اللاعب لا يبدو منطقيا، لأن اللاعب منذ موسمين أو 3 مواسم في إعارة، وأول موسم يكون موجود مع الزمالك في الفريق الأول، وبشكل منتظم".

وتابع: "بعد أقل من 3 شهور مشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول، نتحدث عن احتراف اللاعب في يناير".

وعن تعديل عقد اللاعب مع النادي، نفى أمير مرتضى، ما تردد عن وصول عقد اللاعب الجديد إلى 8 ملايين جنيه، وأضاف: "مصطفى عقده مع النادي 650 ألف جنيه، وهيتم تعديل عقده بالفعل، ولكن لم يحدث حتى الآن ولم نتناقش مع اللاعب في هذا الأمر، وعقده الجديد لن يصل من 650 ألف جنيه إلى المبلغ الذي تم تداوله مؤخرا".

مصطفى محمد يطلب 10 ملايين جنيه.. وشرط جزائي للاحتراف

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق، طلب الحصول على مبلغ 10 ملايين من أجل تعديل عقده مع الزمالك.

وأشار المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، إلى أن مصطفى محمد طلب وضع شرط جزائي في التعاقد بقيمة 2 مليون دولار، تحسبا لوصول عروض احتراف له الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود مصطفى محمد، هجوم المنتخب الأولمبي، في لقاء جنوب أفريقيا، بالدور قبل النهائي من أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء.