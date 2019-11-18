أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صليبي وقطع غضروف وتمزق.. إصابات تضرب الأهلي والنجم الساحلي قبل مواجهتهما

بعد إصابة ثلاثي خط وسط الأهلي.. 4 حلول أمام فايلر لتعويض الغيابات

ديشامب: أنا فخور بالروح التي يظهرها لاعبو فرنسا في المباريات

النشرة الأوروبية| صلاح يبدأ التعافي.. وبلماضي يصدم بنزيما.. ومورينيو يقترب من توتنهام

أمير مرتضى: عقد مصطفى محمد لن يصل لـ8 ملايين جنيه.. واحترافه غير منطقي

04:26 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: محمد محجوب
أمير مرتضى: عقد مصطفى محمد لن يصل لـ8 ملايين جنيه.. واحترافه غير منطقي

مصطفى محمد

أخبار متعلقة

تحدث أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تعديل عقد المهاجم الشاب مصطفى محمد، وإمكانية احترافه في شهر يناير المقبل، في ظل تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي، في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في مصر.

وسجل مصطفى محمد حتى الآن 4 أهداف في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ويعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة، وأصبح على بُعد هدفين فقط ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة التي أقيم منها ثلاث نسخ فقط، ويُعد "إيتوبو" لاعب المنتخب النيجيري هو الهداف التاريخي للبطولة بعد تسجيل 5 أهداف في نسخة 2015.

وقال أمير مرتضي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الحديث عن احتراف اللاعب لا يبدو منطقيا، لأن اللاعب منذ موسمين أو 3 مواسم في إعارة، وأول موسم يكون موجود مع الزمالك في الفريق الأول، وبشكل منتظم".

وتابع: "بعد أقل من 3 شهور مشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول، نتحدث عن احتراف اللاعب في يناير".

         

وعن تعديل عقد اللاعب مع النادي، نفى أمير مرتضى، ما تردد عن وصول عقد اللاعب الجديد إلى 8 ملايين جنيه، وأضاف: "مصطفى عقده مع النادي 650 ألف جنيه، وهيتم تعديل عقده بالفعل، ولكن لم يحدث حتى الآن ولم نتناقش مع اللاعب في هذا الأمر، وعقده الجديد لن يصل من 650 ألف جنيه إلى المبلغ الذي تم تداوله مؤخرا".

مصطفى محمد يطلب 10 ملايين جنيه.. وشرط جزائي للاحتراف

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق، طلب الحصول على مبلغ 10 ملايين من أجل تعديل عقده مع الزمالك.

وأشار المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، إلى أن مصطفى محمد طلب وضع شرط جزائي في التعاقد بقيمة 2 مليون دولار، تحسبا لوصول عروض احتراف له الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود مصطفى محمد، هجوم المنتخب الأولمبي، في لقاء جنوب أفريقيا، بالدور قبل النهائي من أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء.

أخبار قد تعجبك

أبرزهم الننى.. البدرى يطيح بنصف قائمة المنتخب بعد جزر القمر

استطلاع رأى

  • مالطة

    مالطة

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • النرويج

    النرويج

  • اليونان

    اليونان

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • فنلندا

    فنلندا

  • جبل طارق

    جبل طارق

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سويسرا

    سويسرا

  • السويد

    السويد

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جزر فاروه

    جزر فاروه

  • ليشتنشتاين

    ليشتنشتاين

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • البوسنة والهرسك

    البوسنة والهرسك

  • اسبانيا

    اسبانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • رومانيا

    رومانيا

  • إيرلندا

    إيرلندا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • الدنمارك

    الدنمارك

  • ايطاليا

    ايطاليا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ارمينيا

    ارمينيا

  • جزر القمر

    جزر القمر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • مصر

    مصر

  • ساو تومي وبرينسيب

    ساو تومي وبرينسيب

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غانا

    غانا

  • جامبيا

    جامبيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

  • جزر الرأس الأخضر

    جزر الرأس الأخضر

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • موزمبيق

    موزمبيق

  • كينيا

    كينيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • توجو

    توجو

  • بوتسوانا

    بوتسوانا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الجزائر

    الجزائر

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • التضامن

    التضامن

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • السالمية

    السالمية

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الساحل

    الساحل

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • خيطان

    خيطان

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الشباب

    الشباب

  • مدينة عيسى

    مدينة عيسى

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • قلالي

    قلالي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • المنامة

    المنامة

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • 0

    :

    0

    09:15 PM

    مباريات دولية ودية
  • أوروجواي

    أوروجواي

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم مصطفى محمد

أبرزهم النني.. البدري يطيح بنصف قائمة المنتخب بعد جزر القمر.. ويحدد البدلاء

البدري يطيح برباعي الأهلي والزمالك من تشكيل مباراة جزر القمر
الأولمبى يسعى للثأر للكبار أمام جنوب أفريقيا.. وشوقى غريب: سنرد الاعتبار