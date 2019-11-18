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15 دقيقة.. العارضة تحرم كهربا من هدف تقدم المنتخب أمام جزر القمر (فيديو)

03:19 م | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
15 دقيقة.. العارضة تحرم كهربا من هدف تقدم المنتخب أمام جزر القمر (فيديو)

مصر وجزر القمر

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مرت أول ربع ساعة من لقاء منتخب مصر أمام جزر القمر، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، أفشة، كهربا.

انطلقت المباراة بحماس من جانب منتخب جزر القمر المتحمس بوجود جماهيره بكثافة داخل ملعب مالوزيني، إلا أن محمد الشناوي تصدى لأولى الهجمات بنجاح، وحاول بعدها لاعبو المنتخب الوطني نقل الكرة بوسط الملعب من أجل امتصاص حماس لاعبي الخصم وجماهيره.

وبالدقيقة التاسعة تظهر أول هجمة المنتخب ويتناقل لاعبو المنتخب الكرة حتى وصلت داخل منطقة جزاء جزر القمر، ويسدد كهربا بقوة إلا أن الكرة تصطدم بالعارضة، وتحرم الفراعنة من إحراز هدف التقدم.

    

وبالدقيقة 12 يحصل المنتخب على ركلة حرة داخل منطقة جزاء جزر القمر بعد خطأ حارس المنافس، إلا أن تريزيجيه يسددها ويتصدى لها الحارس ويصلح خطأه، لتمر أول ربع ساعة من عمر اللقاء ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على توجو بأول جولة بهدف دون رد، ويأتي منتخبا مصر وكينيا بالمركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب توجو جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

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