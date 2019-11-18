60 دقيقة.. هجوم مستمر من جزر القمر على مرمى الفراعنة.. والتعادل السلبي مستمر

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منتخب مصر وجزر القمر
مرت 60 دقيقة من عمر مباراة جزر القمر ومصر خلال المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب مالوزيني في جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ومازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب اللقاء بعشرة لاعبين حيث أجرى حسام البدري المدير الفني للمنتخب التغيير الأول للفراعنة بنزول حسين الشحات بدلا من محمد مجدي أفشة، إلا أن التغيير تم بالدقيقة 48 في مشهد غريب، وبالدقيقة 49 يحصل أيمن أشرف على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء المنافس إلا أن لاعبي المنتخب فشلوا في استغلالها.
ويرد منتخب جزر القمر بهجمة خطيرة بالدقيقة 52، إلا أن طارق حامد يحول الهجمة إلى ركلة ركنية وينجح محمد الشناوي حارس المرمى في التعامل مع الكرة، ويستمر هجوم جزر القمر ويفسد دفاع الفراعنة الهجمات.
وبالدقيقة 57 يحصل منتخب جزر القمر على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة، إلا أن دفاع المنتخب يشتت الهجمة ويستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 60.
ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على توجو بأول جولة بهدف دون رد، ويحل منتخبا مصر وكينيا بالمركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب توجو جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
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