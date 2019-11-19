المنتخب الأولمبى يواجه جنوب أفريقيا فى نصف أمم أفريقيا تحت 23 سنة

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم المنتخب الأولمبى مع نظيره جنوب أفريقيا خلال المباراة التى تجمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، التى تستضيفها مصر حتى الثانى والعشرين من نوفمبر المقبل، حيث الفوز اليوم يمنح الفراعنة بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة مباشرة.

ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق العلامة الكاملة بمرحلة دور المجموعات، بعد الفوز على مالى بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، بمباراة الافتتاح، ثم تغلب على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمباراة درامية حيث سجل ثلاثية الفراعنة مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان، وفى ختام مرحلة دور المجموعات فاز الفراعنة على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، أحرزهما مصطفى محمد، ليحصد أبناء شوقى غريب تسع نقاط خلال أول ثلاث مباريات بالبطولة.

"حمدى" يعود للتشكيل الأساسى.. "غريب" يحفز.. الأولاد يعتمدون على الدفاع.. و"جمال": نعرف المنافس جيداً

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق، للمشاركة بالتشكيل الأساسى، بعد غيابه عن مباراة الكاميرون فى مرحلة دور المجموعات التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف للإيقاف نظراً لحصوله على إنذارين، مع استمرار وجود عبدالرحمن مجدى، جناح المنتخب الأيمن بالتشكيل الأساسى بعد تألقه خلال المباراة الأخيرة التى شارك فيها بشكل أساسى، مع الاحتفاظ بالثنائى صلاح محسن وإمام عاشور كأوراق رابحة على مقاعد البدلاء، وشهدت تدريبات حراسة المرمى خلال المران الأخير منافسة شرسة بين الثلاثى محمد صبحى وعمر رضوان وعمر صلاح، وأشاد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس الفراعنة، بروح الحراس وأكد لهم أن تلك الروح القتالية والعزيمة والتدريب بقوة ستكون مفتاح الفوز على جنوب أفريقيا وضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ثم حصد لقب البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب لقاء جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: محمد صبحى بحراسة المرمى وأمامه ثلاثى بخط الدفاع مكون من محمد عبدالسلام وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام، على أن يلعب أكرم توفيق كلاعب ارتكاز وحيد وأمام الثلاثى عبدالرحمن مجدى ورمضان صبحى وعمار حمدى خلف رأس حربة وحيد مصطفى محمد، المتألق بمرحلة دور المجموعات وهداف البطولة برصيد أربعة أهداف.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، جلسات تحفيزية مع اللاعبين طالبهم خلالها بالقتال وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز بمباراة اليوم لتحقيق أكثر من هدف، ويأتى فى مقدمة تلك الأهداف ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة لهذا الدور، فضلاً عن التأهل للمباراة النهائية، وطالبهم بعدم الانشغال بمسألة الثأر للمنتخب الأول الذى ودع منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت على نفس هذا الملعب وأمام نفس المنتخب، ولكن بالمرحلة السنية الأكبر بعد الخسارة بهدف دون رد ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة، وقال "غريب" للاعبين: "نحن نخوض مباراة كرة القدم فى النهاية وكل المطلوب منا اللعب بنفس الروح القتالية التى ظهرت بمرحلة دور المجموعات حتى نتأهل بشكل رسمى لأولمبياد طوكيو". وعلق معتمد جمال، المدرب العام للمنتخب الأولمبى، على مواجهة جنوب أفريقيا اليوم قائلاً: "المرحلة الأولى انتهت، والهدف الأسمى لم يتحقق بعد وهو أن نكون ضمن الثلاثة منتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وننتظر حضوراً جماهيرياً كبيراً فى استاد القاهرة لإلهاب حماس اللاعبين وتحقيق التأهل من أجل تيشيرت منتخب مصر وأسمائنا وبلدنا"، وأضاف معتمد جمال: "اللاعبون عندما يشاهدون المدرجات ممتلئة بالجماهير سوف يبدعون".

وأكمل: "لعبنا وديتين أمام جنوب أفريقيا، وهو ما يعطى لنا أفضلية أكثر لأننا نعرف المنافس جيداً ونقاط القوة والضعف فى صفوفه، ولعبنا أمامه بأكثر من طريقة وتشكيل وغيرنا من مراكز اللاعبين، وبشكل عام جنوب أفريقيا منتخب جيد جداً ويتحرك كثيراً فى الملعب ومزعج للخصم بشكل كبير، ونقلنا كل ذلك للاعبين وإن شاء الله سنسعد المصريين بالتأهل لأولمبياد طوكيو اليوم". على الجانب الآخر، يدخل منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى موقعته أمام الفراعنة، تحت قيادة مدربه ديفيد نوتوانى، وكله آمال فى إيقاف خطورة خصمه الذى يخوض معركته من أجل الثأر لمنتخبه الأول، إذ عكف على دراسة نقاط ضعفه من أجل استغلالها بشكل جيد ومحاولة تعطيل نقاط قوته ومحاولة إفشال خطة اللعب الجماعى والمتجانس التى يظهر بها منذ بداية المشوار الأفريقى.

وفضل "نوتوانى" عدم تغيير خطته التى اعتمدها منذ بداية مشواره فى المسابقة القارية، والتى قادته إلى التأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا من أقصر الطرق دون أن يتكبد خسارة وحيدة، ويعول مدرب الأولاد على الالتزام الخططى الشديد الذى يتميز به لاعبوه داخل الملعب، فضلاً عن التماسك الدفاعى الشديد الذى يملكه فريقه، ما يشكل جانباً كبيراً من قوته فى البطولة، والتى سيعتمد عليها من أجل ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويخوض منتخب البافانا بافانا، مباراته الحاسمة أمام منتخب الفراعنة، متسلحاً بقدرته فى الحفاظ على نظافة شباكه طوال مشواره بالبطولة القارية، إذ يعد المنتخب الوحيد الذى استطاع منع منافسيه من زيارة شباكه فى جميع المباريات التى شارك فيها بدور المجموعات، وذلك بالاعتماد على خدمات حارسه دارين جونسون، وفى حال واصل ابتعاده عن تلقى الأهداف وحسم مباراته، سيحجز تذكرة التأهل بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020. وستكون الخيارات متاحة أمام مدرب الأولاد، لاختيار التشكيل الأمثل الذى سيواجه به صغار الفراعنة، اليوم، وذلك لعدم وجود غيابات فى صفوفه سواء بداعى الإيقاف أو الإصابة.