أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هاني رمزي يتحدث عن الفرق بين صلاح في المنتخب وليفربول: "المساعدة بتفرق"

تامر عبد الحميد يرفض رحيل حسام البدري عن المنتخب: "ده مش جهاز نادي"

راموس يعادل رقم حسام حسن في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة دولية

طه إسماعيل عن اختياره فايلر مدربا للأهلي: "مش عاوز واحد عجوز يقعد يشاور بس"

"فايلر" يتمسك بالتجديد لـ"إكرامى وفتحى" ويترك مصير "سليمان وعاشور" لمجلس الأهلى

06:16 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: على سمير وأحمد خالد وأحمد فراج
"فايلر" يتمسك بالتجديد لـ"إكرامى وفتحى" ويترك مصير "سليمان وعاشور" لمجلس الأهلى

رينيه فايلر

أخبار متعلقة

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن تجميد النادى لملف تجديد التعاقد مع رباعى الفريق الكبار "شريف إكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى" لحين عودة محمود الخطيب من رحلته العلاجية فى ألمانيا، واجتماعه برئيس لجنة التخطيط محسن صالح، فى حضور السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق.

وتنتهى عقود رباعى الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وأوضح مصدر تمسك فايلر بالتجديد للاعب أحمد فتحى، وعدم الممانعة فى التجديد للحارس شريف إكرامى، بينما لم يحدد مصير الثنائى وليد سليمان وحسام عاشور، تاركاً الأمر لرئيس النادى، سواء باستمرارهما مع الفريق لحسابات خاصة أو رحيلهما نهاية الموسم. على جانب آخر، حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم، وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبى، كما أجرى اتصالاً بعلى معلول المنضم لمنتخب تونس، وجيرالدو الذى شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون، وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون فى الموعد المحدد لهم، سواء الثنائى الأفريقى أو الموجودون مع المنتخبين الأول والأولمبى، فيما كلف فايلر، المدرب المساعد، سامى قمصان، بتجهيز تقرير فنى عن حالة الدوليين قبل انتظامهم فى التدريبات لتحديد موقفهم وحالتهم الطبية من المشاركة أمام كل من الجونة والنجم الساحلى.

علاج مائى وحقن بلازما لتجهيز "ديانج" قبل مواجهة النجم.. غياب "متولى" عن مواجهة الجونة.. و"عبدالحفيظ وعدلى" يسبقان البعثة إلى تونس

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى تصريحات خاصة، إن أليو ديانج خضع لأشعة على العضلة الضامة وأثبتت إصابته بسبب مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبى مالى فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، موضحاً غياب اللاعب بشكل نهائى عن مواجهة الجونة، وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلى عن طريق العلاج المائى والعلاج الطبيعى، إضافة إلى حقنه بالبلازما، كما تأكد غياب محمود متولى، مدافع الفريق عن مواجهتَى الجونة والنجم الساحلى يومَى 25 و29 سبتمبر، حيث يواجه الجونة فى الغردقة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما يواجه النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فى سياق مختلف، تقرر سفر سيد عبدالحفيظ، برفقة سمير عدلى، مدير العلاقات الخارجية بالنادى، إلى تونس يوم 24 من شهر نوفمبر، قبل مغادرة بعثة الفريق، يوم 26 نوفمبر، وذلك لإنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق، وملعب التدريبات استعداداً لمواجهة النجم الساحلى، وأسند مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، رئاسة البعثة لمهند مجدى، عضو مجلس الإدارة.

أخبار قد تعجبك

المنتخب الأولمبي جاهز لـ"الأولاد".. والطبيب يؤكد سلامة "توفيق"

استطلاع رأى

  • سلوفاكيا

    سلوفاكيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أذربيجان

    أذربيجان

  • لاتفيا

    لاتفيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • النمسا

    النمسا

  • مقدونيا

    مقدونيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إسرائيل

    إسرائيل

  • سان مارينو

    سان مارينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا

    روسيا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إيرلندا الشمالية

    إيرلندا الشمالية

  • هولندا

    هولندا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إستونيا

    إستونيا

  • ويلز

    ويلز

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • المجر

    المجر

  • بلجيكا

    بلجيكا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • قبرص

    قبرص

  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كازاخستان

    كازاخستان

  • بولندا

    بولندا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • بوروندي

    بوروندي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • المغرب

    المغرب

  • إثيوبيا

    إثيوبيا

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • النيجر

    النيجر

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • مدغشقر

    مدغشقر

  • موريتانيا

    موريتانيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جمهورية أفريقيا الوسطى

    جمهورية أفريقيا الوسطى

  • زامبيا

    زامبيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • غينيا الإستوائية

    غينيا الإستوائية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • تونس

    تونس

  • ليبيا

    ليبيا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • تنزانيا

    تنزانيا

  • نيبال

    نيبال

  • 0

    :

    0

    11:00 AM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • الكويت

    الكويت

  • ساحل العاج - شباب

    ساحل العاج - شباب

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • جنوب أفريقيا - شباب

    جنوب أفريقيا - شباب

  • البرازيل

    البرازيل

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    مباريات دولية ودية
  • كوريا الجنوبية

    كوريا الجنوبية

  • السعودية

    السعودية

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    مباريات دولية ودية
  • باراجواي

    باراجواي

  • كرواتيا

    كرواتيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • جورجيا

    جورجيا

الأكثر قراءة

البدري يطيح برباعي الأهلي والزمالك من تشكيل مباراة جزر القمر

استعدادا للدوري.. سموحة يكتسح "ميدو" بعشرة أهداف وديا

الزمالك يهدد "ساسى" برسالة أخيرة للعودة ووقف التمرد
المنتخب يواجه جزر القمر اليوم.. و"تعديلات" فى تشكيل الفراعنة