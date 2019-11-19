"فايلر" يتمسك بالتجديد لـ"إكرامى وفتحى" ويترك مصير "سليمان وعاشور" لمجلس الأهلى

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن تجميد النادى لملف تجديد التعاقد مع رباعى الفريق الكبار "شريف إكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى" لحين عودة محمود الخطيب من رحلته العلاجية فى ألمانيا، واجتماعه برئيس لجنة التخطيط محسن صالح، فى حضور السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق.

وتنتهى عقود رباعى الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وأوضح مصدر تمسك فايلر بالتجديد للاعب أحمد فتحى، وعدم الممانعة فى التجديد للحارس شريف إكرامى، بينما لم يحدد مصير الثنائى وليد سليمان وحسام عاشور، تاركاً الأمر لرئيس النادى، سواء باستمرارهما مع الفريق لحسابات خاصة أو رحيلهما نهاية الموسم. على جانب آخر، حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم، وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبى، كما أجرى اتصالاً بعلى معلول المنضم لمنتخب تونس، وجيرالدو الذى شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون، وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون فى الموعد المحدد لهم، سواء الثنائى الأفريقى أو الموجودون مع المنتخبين الأول والأولمبى، فيما كلف فايلر، المدرب المساعد، سامى قمصان، بتجهيز تقرير فنى عن حالة الدوليين قبل انتظامهم فى التدريبات لتحديد موقفهم وحالتهم الطبية من المشاركة أمام كل من الجونة والنجم الساحلى.

علاج مائى وحقن بلازما لتجهيز "ديانج" قبل مواجهة النجم.. غياب "متولى" عن مواجهة الجونة.. و"عبدالحفيظ وعدلى" يسبقان البعثة إلى تونس

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى تصريحات خاصة، إن أليو ديانج خضع لأشعة على العضلة الضامة وأثبتت إصابته بسبب مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبى مالى فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، موضحاً غياب اللاعب بشكل نهائى عن مواجهة الجونة، وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلى عن طريق العلاج المائى والعلاج الطبيعى، إضافة إلى حقنه بالبلازما، كما تأكد غياب محمود متولى، مدافع الفريق عن مواجهتَى الجونة والنجم الساحلى يومَى 25 و29 سبتمبر، حيث يواجه الجونة فى الغردقة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما يواجه النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فى سياق مختلف، تقرر سفر سيد عبدالحفيظ، برفقة سمير عدلى، مدير العلاقات الخارجية بالنادى، إلى تونس يوم 24 من شهر نوفمبر، قبل مغادرة بعثة الفريق، يوم 26 نوفمبر، وذلك لإنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق، وملعب التدريبات استعداداً لمواجهة النجم الساحلى، وأسند مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، رئاسة البعثة لمهند مجدى، عضو مجلس الإدارة.