هاني رمزي عن المحمدي: لاعب مميز لكن لا يمتلك صفات القيادة

أحدث الأخبار
أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر
عاد هاني رمزي المدرب العام السابق لـ منتخب مصر الأول، للحديث عن قائد الفريق السابق أحمد المحمدي، مؤكدًا أن الأخير لاعب مميز لكنه لا يمتلك صفات القيادة.
وقال رمزي، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، إن أحمد المحمدي فهم حديثه في السابق عنه بشكل خاطئ، مشددًا أنه لم يتطرق للحديث عن إمكانياته كلاعب كرة قدم.
وكان هاني رمزي قد صرح في السابق بأن المحمدي لم يكن يستحق أن يكون قائدًا للمنتخب، وهو الحديث الذي أغضب المحمدي كثيرًا.
وأضاف هاني رمزي: "أحترم جميع اللاعبين الذين تعاملت معهم وأقدرهم، والمحمدي فهم تصريحاتي بشكل خاطئ".
وواصل حديثه: "لم أتحدث عن قدرات أحمد المحمدي من الأساس، كل ما قلته أنه لا يمتلك صفات القائد، وهذا لا يقلل من قدره".
وتابع: "هناك العديد من اللاعبين المميزين لكنهم لا يمتلكون صفات القيادة، وفي العموم صفات القيادة لا تتواجد في الجميع بكل تأكيد".
وأبدى رمزي استياءه من كثرة الحديث حول شارة قيادة منتخب مصر قائلًا: "الموضوع مبالغ فيه للغاية، صفات القائد لا علاقة لها بالعمر ومن الممكن أن تمنحها للاعب أصغر من البعض لكنه يستحقها".
وتطرق هاني رمزي للحديث عن فترة تواجدة رفقة أجيري: "المشكلة أن الروح بين اللاعبين لم تكن متواجدة، وتحدثت مع اللاعبين الكبار حول ذلك الأمر، لأنني لم أجدهم على قلب رجل واحد كما كنا في فترتي كلاعب".
سلوفاكيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أذربيجان
لاتفيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
النمسا
مقدونيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إسرائيل
سان مارينو
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا
ألمانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيرلندا الشمالية
هولندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إستونيا
ويلز
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
المجر
بلجيكا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
قبرص
اسكتلندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
كازاخستان
بولندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
سلوفينيا
بوروندي
0
:
0
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
المغرب
إثيوبيا
0
:
0
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
كوت ديفوار
النيجر
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
مدغشقر
موريتانيا
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
جمهورية أفريقيا الوسطى
زامبيا
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
زيمبابوي
غينيا الإستوائية
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
تونس
ليبيا
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
تنزانيا
ساحل العاج - شباب
0
:
0
04:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
مصر - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
جنوب أفريقيا - شباب
البرازيل
0
:
0
03:30 PMمباريات دولية ودية
كوريا الجنوبية
السعودية
0
:
0
06:30 PMمباريات دولية ودية
باراجواي
كرواتيا
0
:
0
07:00 PMمباريات دولية ودية
جورجيا
تعليقات الفيسبوك