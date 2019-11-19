هاني رمزي عن المحمدي: لاعب مميز لكن لا يمتلك صفات القيادة

عاد هاني رمزي المدرب العام السابق لـ منتخب مصر الأول، للحديث عن قائد الفريق السابق أحمد المحمدي، مؤكدًا أن الأخير لاعب مميز لكنه لا يمتلك صفات القيادة.

وقال رمزي، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، إن أحمد المحمدي فهم حديثه في السابق عنه بشكل خاطئ، مشددًا أنه لم يتطرق للحديث عن إمكانياته كلاعب كرة قدم.

وكان هاني رمزي قد صرح في السابق بأن المحمدي لم يكن يستحق أن يكون قائدًا للمنتخب، وهو الحديث الذي أغضب المحمدي كثيرًا.

وأضاف هاني رمزي: "أحترم جميع اللاعبين الذين تعاملت معهم وأقدرهم، والمحمدي فهم تصريحاتي بشكل خاطئ".

وواصل حديثه: "لم أتحدث عن قدرات أحمد المحمدي من الأساس، كل ما قلته أنه لا يمتلك صفات القائد، وهذا لا يقلل من قدره".

هاني رمزي: الروح غابت عن اللاعبين فترة أجيري

وتابع: "هناك العديد من اللاعبين المميزين لكنهم لا يمتلكون صفات القيادة، وفي العموم صفات القيادة لا تتواجد في الجميع بكل تأكيد".

وأبدى رمزي استياءه من كثرة الحديث حول شارة قيادة منتخب مصر قائلًا: "الموضوع مبالغ فيه للغاية، صفات القائد لا علاقة لها بالعمر ومن الممكن أن تمنحها للاعب أصغر من البعض لكنه يستحقها".

وتطرق هاني رمزي للحديث عن فترة تواجدة رفقة أجيري: "المشكلة أن الروح بين اللاعبين لم تكن متواجدة، وتحدثت مع اللاعبين الكبار حول ذلك الأمر، لأنني لم أجدهم على قلب رجل واحد كما كنا في فترتي كلاعب".