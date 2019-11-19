موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

أحدث الأخبار
منتخب مصر الأولمبي
يرتقب جماهير كرة القدم المصرية، المباراة المهمة التي تجمع منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، في إطار الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في مصر.
وتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات "beIN SPORTS 10 HD"، و"تايم سبورت" على البث الأرضي.
ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا إلى نهائي البطولة، كما يضمن صعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يصعد طرفي النهائي مباشرة إلى الأولمبياد، برفقة صاحب المركز الثالث.
وعلى جانب آخر، يلاقي منتخب ساحل العاج الأولمبي نظيره الغاني في الدور ذاته، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام.
وتأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي كأول المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات متتالية، فيما صعد منتخب جنوب إفريقيا كثاني المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على ساحل العاج، والتعادل مع منتخبي زامبيا ونيجيريا.
ويمتلك المنتخب المصري أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 6 أهداف سُجلت بواقع 3 في شباك غانا، وهدفين في شباك الكاميرون، وهدف في شباك مالي.
ويتصدر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف سجلها في دور المجموعات، فيما يحل الثنائي فرانك أيفينا وكوابينا أوسو المركزين الثاني والثالث برصيد هدفين.
سلوفاكيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أذربيجان
لاتفيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
النمسا
مقدونيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إسرائيل
سان مارينو
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا
ألمانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيرلندا الشمالية
هولندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
إستونيا
ويلز
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
المجر
بلجيكا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
قبرص
اسكتلندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
كازاخستان
بولندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
سلوفينيا
بوروندي
0
:
0
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
المغرب
إثيوبيا
0
:
0
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
كوت ديفوار
النيجر
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
مدغشقر
موريتانيا
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
جمهورية أفريقيا الوسطى
زامبيا
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
زيمبابوي
غينيا الإستوائية
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
تونس
ليبيا
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
تنزانيا
نيبال
0
:
0
11:00 AMتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
الكويت
ساحل العاج - شباب
0
:
0
04:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
مصر - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
جنوب أفريقيا - شباب
البرازيل
0
:
0
03:30 PMمباريات دولية ودية
كوريا الجنوبية
السعودية
0
:
0
06:30 PMمباريات دولية ودية
باراجواي
كرواتيا
0
:
0
07:00 PMمباريات دولية ودية
جورجيا
تعليقات الفيسبوك