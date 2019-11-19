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موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

03:51 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأولمبي

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يرتقب جماهير كرة القدم المصرية، المباراة المهمة التي تجمع منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، في إطار الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في مصر.

وتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات "beIN SPORTS 10 HD"، و"تايم سبورت" على البث الأرضي.

ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا إلى نهائي البطولة، كما يضمن صعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يصعد طرفي النهائي مباشرة إلى الأولمبياد، برفقة صاحب المركز الثالث.

وعلى جانب آخر، يلاقي منتخب ساحل العاج الأولمبي نظيره الغاني في الدور ذاته، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام.

منتخب مصر يمتلك أقوى هجوم في البطولة

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي كأول المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات متتالية، فيما صعد منتخب جنوب إفريقيا كثاني المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على ساحل العاج، والتعادل مع منتخبي زامبيا ونيجيريا.

ويمتلك المنتخب المصري أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 6 أهداف سُجلت بواقع 3 في شباك غانا، وهدفين في شباك الكاميرون، وهدف في شباك مالي.

ويتصدر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف سجلها في دور المجموعات، فيما يحل الثنائي فرانك أيفينا وكوابينا أوسو المركزين الثاني والثالث برصيد هدفين.

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