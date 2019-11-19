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خاص.. الأهلي يوافق على انتقال علي لطفي للجونة

02:54 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير
خاص.. الأهلي يوافق على انتقال علي لطفي للجونة

علي لطفي حارس الأهلي

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أنهت إدارة النادي الأهلي الاتفاق على انتقال علي لطفي حارس الفريق إلى صفوف الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وحسام غالي مدير الكرة بالنادي الساحلي لحسم الصفقة بشكل نهائي، خاصة في ظل حاجة الجونة لحارس جديد.

وعرض عبد الحفيظ الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي رحب بانتقال الحارس في الشتاء المقبل، كما رحب لطفي أيضا بالانضمام إلى الجونة، خاصة أنها فرصة ممتازة له للمشاركة بشكل أساسي في المباريات، وإظهار إمكانياته للعودة بشكل أقوى في الموسم الجديد والمنافسة على مركز حراسة المرمى، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تألق غير عادي لمحمد الشناوي ولن تكون هناك أي فرصة للدخول في المباريات.

وأتفق عبد الحفيظ وغالي على معظم الأمور التعاقدية لانتقال لطفي إلى الجونة في الشتاء المقبل، ويتبقى فقط بعض الرتوش القليلة والمتعلقة بالأمور المالية، يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي لاتمام الصفقة بشكل رسمي.

وتلقى علي لطفي عدة عروض من عدة أندية في الدوري الممتاز أبرزها من نادي إنبي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيله قبل أن توافق على انتقاله إلى الجونة.

ويعد فريق الجونة من أكثر الأندية التي نجحت في الحصول على عدد من لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة هذا الموسم، حيث نجح حسام غالي مدير الكرة بالفريق الساحلي في استعارة 5 لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على وعمرو السعداوي، كم حصل على الخماسي، محمد نجيب وإسلام محارب وعمرو بركات وعمر رضوان وأحمد حمدي بصفة نهائية.

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