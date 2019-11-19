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منتخب البلاك ستارز يتعادل مع كوت ديفوار بنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

05:14 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
منتخب البلاك ستارز يتعادل مع كوت ديفوار بنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

منتخب غانا الأولمبي

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نجح المنتخب الغاني الأولمبي في تسجيل هدف التعادل بمرمى كوت ديفوار، عن طريق يابيدو في الدقيقة 51 من زمن المباراة المقامة بينهما في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدف بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى لتأتي على طبق من ذهب ليابيدو ليسدد الكرة على يسار الحارس.

ويحتاج كلا المنتخبين لتحقيق الفوز للصعود للمباراة النهائية وضمان التأهل لأولمبياد طوكيو، وفي حال خروج أيا من المنتخبين سيحتاج لحصد المركز الثالث في البطولة فقط من أجل ضمان التأهل.

وكان المنتخب الغاني في مجموعة المنتخب المصري، حيث نجح في التأهل بعد حصده المركز الثاني خلف المنتخب المصري الذي نجح في الفوز بـ3 مباريات متتالية على مالي وغانا والكاميرون.

المنتخب الإيفواري حصد المركز الأول في مجموعته

وكان منتخب كوت ديفوار متواجدًا في المجموعة الثانية ونجح في التأهل بالمركز الأول، في مجموعة ضمت إلى جانبه زامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

ومن المقرر أن يصطدم منتخب البافانا بافانا الذي حصد المركز الثاني بالمنتخب المصري بعد قليل في المواجهة الثانية لنصف النهائي.

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