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عاجل.. كوت ديفوار أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. ويصعد لنهائي أفريقيا

06:43 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. كوت ديفوار أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. ويصعد لنهائي أفريقيا

منتخب كوت ديفوار

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نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل بشكل رسمي إلى الأولمبياد بعد التأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح.

وضمن منتخب كوت ديفوارالتأهل بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما ضمن التأهل إلى نهائي البطولة، حيث يتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو طرفي النهائي وصاحب المركز الثالث، ويحتاج منتخب غانا للفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من أجل التأهل إلى طوكيو.

وكان منتخب كوت ديفوار نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حصل على المركز الأول في المجموعة الثانية، فيما نجح المنتخب الغاني في التأهل إلى نصف النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته التي كانت تضم مصر والكاميرون ومالي.

منتخب كوت ديفوار ينتظر الفائز من مصر وجنوب أفريقيا

وينتظر المنتخب الإيفواري الفائز من منتخب مصر وجنوب أفريقيا في المباراة التي ستقام بعد قليل، يوم الجمعة المقبل في نهائي البطولة اعلى ستاد القاهرة.

    

من جهة أخرى، اقترب ستاد القاهرة على الامتلاء عن آخره من الجماهير المصرية التي تساند الفراعنة بقوة منذ أول جولة في البطولة.

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