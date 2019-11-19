عاجل.. تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا.. مصطفى محمد في الهجوم

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المنتخب الأولمبي
أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد.
ويواجه الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، المنتخب الإيفواري على لقب البطولة، بينما يواجه الخاسر في المباراة المنتخب الغاني، على الثالث والرابع، ويصعد أول وثاني وثالث البطولة إلى الأولمبياد التي تقام في طوكيو 2020.
حراسة المرمى: دارين
جونسون الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.
الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.
الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.
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3
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المغرب
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كوت ديفوار
النيجر
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:
5
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مدغشقر
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زامبيا
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زيمبابوي
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الكويت
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كوريا الجنوبية
السعودية
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:
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كرواتيا
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