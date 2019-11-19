رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لمصر في مرمى جنوب أفريقيا (فيديو)

نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب جنوب أفريقيا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 59، في المباراة المقامة حاليًا في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدف بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطني، ليحرزها رمضان صبحي على يمين الحارس.

وسيضمن المنتخب الوطني التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 في حال التأهل إلى المباراة النهائية، وفي حال خسارته المباراة سيحتاج لحصد المركز الثالث فقط من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

المنتخب الوطني تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز في ثلاث مباريات على كل من مالي بهدف دون رد، وعلى غانا بثلاثية مقابل هدفين، وفي المباراة الثالثة نجح في الفوز على المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد، ويعتبر مصطفى محمد هداف بطولة الأمم برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفين في منتخب الكاميرون وهدف في مرمى كل من مالي وغانا.

منتخب جنوب أفريقيا تأهل بعد تعادلين وفوز

فيما نجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل بعدما تعادل أمام زامبيا 0-0، وفي المباراة الثانية نجح في الفوزعلى كوت ديفوار بهدف دون رد، وفي المباراة الثالثة تعادل أمام نيجيريا.

وينتظر منتخب كوت ديفوار الفائز من مصر وجنوب أفريقيا لمواجهته في نهائي البطولة.