عاجل.. عبدالرحمن مجدي يسجل الهدف الثاني لمصر في مرمى جنوب أفريقيا

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منتخب مصر الأولمبي
نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني في مرمى منتخب جنوب أفريقيا عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 83، في المباراة المقامة حاليًا في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وجاء الهدف بعد بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي، ليسدد لاعب الدراويش في منتصف ملعب جنوب أفريقيا.
وكان المنتخب المصري تأهل إلى نصف نهائي بعد الفوز في ثلاث مباريات بمجموعته، فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى التأهل إلى المباراة النهائية من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن المنتخب الذي يتواجد في المباراة النهائية يضمن التأهل بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما في حال الخسارة سيحتاج المنتخب الوطني إلى حصد المركز الثالث من أجل التأهل.
ونجح منتخب كوت ديفوار في ضمان بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على غانا 3-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ويحتاج المنتخب الغاني حصد المركز الثالث من أجل ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وشهدت مباراة كوت ديفوار وغانا إثارة ومتعة بعدما إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، حيث تعادل المنتخب الغاني في الدقيقة 91 من عمر المباراة.
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زامبيا
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زيمبابوي
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