عاجل.. تسديدة عبدالرحمن مجدي تسجل الهدف الثالث لمصر بعد خطأ فادح للحارس

نجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث في مرمى منتخب جنوب أفريقيا عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 89، في المباراة المقامة حاليًا في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدف بعد تسديدة من عبدالرحمن مجدي من خارج منطقة الجزاء لتغالط الحارس الذي اخطأ في التصدي للكرة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا نجح في التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد التعادل في مباراتين، حيث فاز في مباراة وحيدة خلال دور المجموعات.

ويحتاج المنتخب الوطني التأهل إلى المباراة النهائية فقط من أجل ضمان التواجد في أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن التأهل إلى الأولمبياد يحتاج إلى التأهل النهائي أوحصد المركز الثالث فقط.

وضمن منتخب كوت ديفوار التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التأهل إلى نهائي الأمم عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح 3-2، في مباراة كانت مثيرة بين المنتخبين، حيث إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وتعادل المنتخب الغاني في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

كوت ديفوار تعود إلى الأولمبياد من جديد

ليعود إلى الأولمبياد بعد الغياب عن أولمبياد ريودي جانيرو والتي أقيمت في البرازيل، حيث تواجد من أفريقيا حينها كل من جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا، حيث خرج كل من جنوب أفريقيا والجزائر حينها من الدور الأول.