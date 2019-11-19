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الدقيقة 65.. مصر تتقدم على جنوب أفريقيا وتسديدات بيكهام وجلال تشعل الأجواء (فيديو)

09:21 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
الدقيقة 65.. مصر تتقدم على جنوب أفريقيا وتسديدات بيكهام وجلال تشعل الأجواء (فيديو)

رمضان صبحي

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يستمر التعادل السلبي بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يقام بين المنتخبين، على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وبدأ الشوط الثاني دون تعديل من جانب الجهازين الفنيين لمنتخبي الفراعنة والأولاد، ووجه شوقي غريب، المدير الفني للفريق، بعض التعليمات الفنية للاعبي خط الدفاع بمنع لاعبي منتخب جنوب أفريقيا من التسديدات بينما منح تعليمات خاصة لخط الهجوم بإنهاء الفرص بشكل صحيح من أجل التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني.

ففي الدقيقة 47، تبادل الثنائي رمضان صبحي ومصطفى محمد الكرة حتى وصل الأخيرة إلى منطقة جزاء جنوب أفريقيا، وكاد أن يمرر الكرة من جديد لرمضان صبححي لكن الدفاع الجنوب أفريقي شتت الكرة.

وفي الدقيقة 48، أرسل أحمد أبو الفتوح عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء جنوب أفريقيا وكادت أن تصل إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكن شتتها دفاع الخصم.

وفي الدقيقة 52 حصل لاعب المنتخب الجنوب أفريقي ماهلاتسي على إنذار لعرقلته عمار حمدي سددها أسامة جلال ركلة حرة مباشرة كاد أن يحرز منها الهدف الأول، لكن حارس "الأولاد" أخرجها إلى ركنية تنفذ بشكل غير خطير.

وفي الدقيقة 54، سدد أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفراعنة، كرة خطيرة، قام الحارس بالتصدي لها وتابعها رمضان صبحي ولكن خارج مرمى جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 57، حصل المنتخب الوطني على ضربة ركنية ثانية مررها رمضان صبحي بشكل غريب ويبعدها دفاعات الأولاد بسهولة.

وفي الدقيقة 58، حصل منتخب الفراعنة على ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي منتخب جنوب إفريقيا سددها رمضان صبحي في الدقيقة 59 على يمين حارس جنوب أفريقيا لتعلن عن أول أهداف المنتخب المصري.

وفي الدقيقة 64، شكَّل منتخب مصر هجمة مرتدة منظمة عن طريق عبدالرحمن مجدي مررها لرمضان صبحي الذي فشل في تخطي دفاعات جنوب أفريقيا.

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