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عضو الاتحاد الدولي يكشف قانونية مشاركة رمضان صبحي مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو

11:09 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: أحمد فراج
عضو الاتحاد الدولي يكشف قانونية مشاركة رمضان صبحي مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو

رمضان صبحي

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كشف نصر عزام عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم والخبير القانوني، عن قانونية مشاركة الرباعي رمضان صبحي ومحمد صادق، وناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد زيادة أعمارهم عن سن الـ23 عاما مع موعد انطلاق البطولة.

وقال "عزام" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "رمضان صبحي يشارك بشكل طبيعي في أولمبياد طوكيو 2020 وهو لم يتجاوز السن القانونية في موعد إقامة البطولة".

وأضاف الخبير القانوني: "آخر فرصة لمشاركة اللاعبين فوق السن القانونية في البطولة طوكيو 2020 هم مواليد 1\1\1997".

المنتخب الأولمبي يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد غياب 7 سنوات

يذكر أن المنتخب الأولمبي المصري تأهل اليوم إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد غياب 7 سنوات منذ المشاركة في أولمبياد لندن 2012.

وحقق الفراعنة الصغار الفوز على "الأولاد" بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة في حضور 70 ألف مشجع، أحرز الأهداف رمضان صبحي، وعبدالرحمن مجدي "هدفين".

وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا خلال احداث المباراة وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الثلاثة أهداف.

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