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شوقي غريب: تهنئة الرئيس السيسي وسام على صدري

01:51 م | الخميس 21 نوفمبر 2019
كتب: عثملن إبراهيم
شوقي غريب: تهنئة الرئيس السيسي وسام على صدري

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي

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شكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، مؤكدا أن تهنئة الرئيس بالتأهل وسام على صدر كل مدرب وطني.

وقال غريب، خلال المؤتمر الصحفي: "نملك لاعبين من كل الأندية ولا يوجد تركيز على الأهلي والزمالك فقط ربما تكون الاختيارات أكثر في بعض الأوقات من الناديين الكبيرين لأنهما أكثر احتكاكا على المستوى القاري".

وأضاف: "أنا شخصيا مثلت مصر 10 سنوات وأنا في غزل المحلة، أتمنى أن يكون هذا المنتخب نواة المنتخب الأول وأن يقودوا المنتخب الأول إلى مونديالي 22 و26، ودوما كنت أناشد بأن يتواجد الجمهور، حيث أهلنا اللاعبين للعب تحت هذا الضغط، وعندما واجهنا أوزبكستان لعبنا أمام 30 ألف متفرج وكانت تجربة مميزة أستعين بكلمات رمضان صبحي عن جنوب أفريقيا إن كانوا هم الأقوى دفاعا فنحن الأقوى هجوما، وقمت بتبديل الخطة بين شوطي تلك المباراة وفي النهاية حققنا الانتصار بعد تغيير تحركات اللاعبين داخل الملعب".

غريب: من حق حسام البدري أن يختار من الأوليمبي

وتابع: "من حق حسام البدري أن يختار من يشاء في المنتخب الأوليمبي أتمنى أن يخرج أكبر عدد من اللاعبين للاحتراف الأوروبي والأمر في النهاية متوقف على اللاعب والنادي، لكن أمنيتي أن نملك عددا أكبر من المحترفين".

وأكد: "كل الخطط التي تروها في الملعب جرى تدريب اللاعبين عليها.. فريق كوت ديفوار منظم ولديه سرعات وكثير من اللاعبين محترفون ومميزون، ومباراة الغد صعبة وأتمنى أن تكون مباراة الغد صورة مشرفة للقارة السمراء".

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