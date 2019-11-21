"كاف" يختار هدف عبدالرحمن مجدي ضمن الأفضل بنصف نهائي أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختيار هدف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي الثاني في جنوب أفريقيا، ضمن أفضل أهداف الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، فإن "كاف" اختار هدف يوسف داو لاعب كوت ديفوار "الثاني" في غانا، وهدف إيفانز مينساه لاعب غانا في شباك كوت ديفوار من ضمن أفضل أهداف الدور نصف النهائي.

غدا.. نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

ويلتقي المنتخب الوطني، غدا، مع كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء، فيما يلتقي غانا نظيره جنوب أفريقيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وصاحب التذكرة الثالثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.