أحدث الأخبار

أخر الأخبار

33 لاعبا يمثلون مصر في "إبراهيم مصطفى" والبطولة العربية للمصارعة

بحضور ألف مشجع.. المصري يخوض مبارياته الأفريقية على استاد الإسكندرية

عاجل.. الأهلي يعود إلى استاد القاهرة بمباريات الدوري بحضور 5 آلاف مشجع

النشرة الأوروبية.. خلاف صلاح وماني.. و"حرمان" مورينيو ومصير بوتشيتينو

"كاف" يختار هدف عبدالرحمن مجدي ضمن الأفضل بنصف نهائي أمم أفريقيا

04:12 م | الخميس 21 نوفمبر 2019
كتب: أحمد البكري
"كاف" يختار هدف عبدالرحمن مجدي ضمن الأفضل بنصف نهائي أمم أفريقيا

الاتحاد الافريقي لكرة القدم

أخبار متعلقة

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختيار هدف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي الثاني في جنوب أفريقيا، ضمن أفضل أهداف الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، فإن "كاف" اختار هدف يوسف داو لاعب كوت ديفوار "الثاني" في غانا، وهدف إيفانز مينساه لاعب غانا في شباك كوت ديفوار من ضمن أفضل أهداف الدور نصف النهائي.

غدا.. نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

ويلتقي المنتخب الوطني، غدا، مع كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء، فيما يلتقي غانا نظيره جنوب أفريقيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وصاحب التذكرة الثالثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أخبار قد تعجبك

حوار| شوقي غريب: لن نخذلكم فى النهائى.. وانتظروا ميدالية فى الأولمبياد

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

إرضاء لـ محمد صلاح.. قطر توافق على مطالب ليفربول في مونديال الأندية

بينهم صلاح.. "الوطن سبورت" تكشف أسماء الثلاثة الكبار المشاركين مع الأولمبي بطوكيو

عاجل.. "كاف" يعلن موعد السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك في قطر
لاعبو المنتخب الأولمبي بثقة: لن نفرط فى اللقب الأفريقى