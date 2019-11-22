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شوقي غريب: أمامنا مهمة كبرى.. وأقول للجماهير «تعالوا للملعب وهنسعدكم»

04:23 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
شوقي غريب: أمامنا مهمة كبرى.. وأقول للجماهير «تعالوا للملعب وهنسعدكم»

شوقي غريب

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أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن «مصر وكوت ديفوار» الأحق بلعب النهائى بعدما تصدر كل منهما ترتيب مجموعته، قائلاً: «أتمنى أن تكون المباراة ممتعة للجماهير ونسعى إلى تحقيق اللقب بعدما حققنا الهدف الرئيسى بالتأهل إلى الأولمبياد ولدينا مهمة كبرى لاستعادة هيبة الكرة المصرية بتحقيق اللقب».

وأضاف «غريب»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس باستاد القاهرة الدولى، أن التعرض للنقد أمر صحى وطبيعى، وخلال البطولة لم يتابع أى برامج أو يستمع لأى نقد بسبب تركيزه وانشغاله بالبطولة، مقدماً الشكر لكل من انتقده وكل من دعمه. وتابع «غريب»: «أتمنى أن نحقق المركز الأول، بعدما حققنا كل الأهداف الأخرى مثل التأهل إلى النهائى وضمان التأهل للألعاب الأولمبية.. لدينا دوافع جديدة أصبحنا أقوى هجوم وأربعة انتصارات ونريد أن نحقق المزيد من الأرقام القياسية غداً حتى لو تكرر الأمر أمام كوت ديفوار مثلما حدث مع الفريق الأول ووصل الأمر لركلات الترجيح، الأهم أن نحقق الفوز فى النهاية لأن تحقيق اللقب شىء مهم».

واستكمل: «أعد الجميع بأن نواصل تقديم مستوانا المميز، وفخور بما يقدمه محمد صلاح لأنه مصرى ورفع اسم الكرة المصرية فى كل المحافل العالمية والدولية، البعض فسر كلماتى بطريق الخطأ وأتمنى أن نركز جميعاً فى مباراة اليوم، ولا يهم الآن من سيكون معنا فى اليابان وعلينا أن نرجئ التفكير فى هذا الأمر، والإعلان عن اللاعبين الثلاثة سيكون فى يونيو 2020 ويتم الآن مراجعة كل اللوائح».

ووجه شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد التأهل لنهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، مؤكداً أن تهنئة الرئيس بالتأهل وسام على صدر كل مدرب وطنى، وسعادتنا كبيرة جداً بالرسالة التى أوصلها الرئيس عبدالفتاح السيسى للاعبين والجهاز الفنى، وأتمنى رد الجميل للجماهير، وأقول للجماهير تعالوا وهنسعدكم إن شاء الله.

وواصل: «نملك لاعبين من كل الأندية ولا يوجد تركيز على الأهلى والزمالك فقط ربما تكون الاختيارات أكثر فى بعض الأوقات من الناديين الكبيرين لأنهما أكثر احتكاكاً على المستوى القارى، وأنا شخصياً مثلت مصر 10 سنوات وأنا فى غزل المحلة، أتمنى أن يكون هذا المنتخب نواة المنتخب الأول وأن يقودوا المنتخب الأول إلى مونديالى 22 و26، ودوماً كنت أناشد بأن يوجد الجمهور، حيث أهلنا اللاعبين للعب تحت هذا الضغط، وعندما واجهنا أوزبكستان لعبنا أمام 30 ألف متفرج وكانت تجربة مميزة، وأستعين بكلمات رمضان صبحى عن جنوب أفريقيا (إن كانوا هم الأقوى دفاعاً فنحن الأقوى هجوماً)، وقمت بتبديل الخطة بين شوطى تلك المباراة وفى النهاية حققنا الانتصار بعد تغيير تحركات اللاعبين داخل الملعب».

وتابع المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: «من حق حسام البدرى أن يختار من يشاء من المنتخب الأولمبى، وأتمنى أن يخرج أكبر عدد من اللاعبين للاحتراف الأوروبى والأمر فى النهاية متوقف على اللاعب والنادى، لكن أمنيتى أن نملك عدداً أكبر من المحترفين، وكل الخطط التى ترونها فى الملعب جرى تدريب اللاعبين عليها.. فريق كوت ديفوار منظم ولديه سرعات وكثير من لاعبيه محترفون ومميزون، ومباراة اليوم صعبة وأتمنى أن تكون المباراة صورة مشرفة للقارة السمراء»، واختتم شوقى غريب تصريحاته مؤكداً أن كل مباراة لها طريقة وأسلوب اللعب الذى يتناسب معها، واللاعبون تدربوا على كل هذه الطرق، وتعودوا عليها، وفريق كوت ديفوار فريق كبير ووصل للنهائى ولديه لاعبون مميزون، وأتمنى أن نقدم مباراة تليق بالكرة الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اليوم في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة المركيزن الثالث والرابع، بين غانا وجنوب أفريقيا، في الرابعة والنصف مساء، بنفس الملعب.

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