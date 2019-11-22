غانا تسجل هدفاً فاتلاً في جنوب أفريقيا.. وركلات الترجيح تحسم المتأهل الثالث لطوكيو

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة جنوب أفريقيا ضد غانا، في اللقاء الذي يقام على تحديد المركز الثالث، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح منتخب جنوب أفريقيا عن طريق حبيب محمد مدافع كوتوكو الغاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، وكاد أن يسجل المهاجم ليل فوستر الهدف الثاني لمنتخب بلاده لكن العارضة حرمته من ذلك.

ونجح المنتخب الغاني في خطف التعادل عند الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، عن طريق اللاعب إيفانز منساه بتسديدة صاروخية، فشل حارس جنوب أفريقيا في إبعادها.

وعادت جنوب أفريقيا لتتقدم عن طريق كامويلو ماهالاتسي لاعب جامعة بريتوريا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، قبل أن يخطف صامويل أوبينج هدف التعادل للبلاك ستارز مجدداً في الدقيقة 85، بصناعة رائعة من زميله إيفانز منساه، الذي قام بمجهود فردي مميز وراوغ مدافع جنوب أفريقيا، ليرسل عرضية ذهبية لمهاجم ريال اوفيدو الإسباني، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لحسم المتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

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ويتأهل الفائز من هذه المباراة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، رفقة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب كوت ديفوار اللذين تأهلا رسمياً لمنافسات الألعاب الأولمبية، وذلك عقب وصولهما إلى للمباراة النهائية التي ستقام اليوم الجمعة، في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تعرض للهزيمة أمام الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينما سقط منتخب غانا أمام نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق.