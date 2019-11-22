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وصول المنتخب الأولمبي إلى ستاد القاهرة بـ"الأقنعة" (فيديو)

06:05 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
وصول المنتخب الأولمبي إلى ستاد القاهرة بـ"الأقنعة" (فيديو)

المنتخب الأولمبي بالأقعنة

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وصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، واللاعبون، إلى ستاد القاهرة، منذ قليل، وذلك استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وقام لاعبو المنتخب بارتداء أقنعة خلال نزولهم من الأتوبيس متوجهين إلى غرفة خلع الملابس، في لقطة طريفة من اللاعبين قبل انطلاق لقاء النهائي.

ويستعى منتخب مصر الأولمبي لحصد لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام في مصر.

وتأهل المنتخب الوطني لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز في المباراة السابقة على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المنتظر أن يحيي المطرب تامر حسني حفل اختتام البطولة، والتي ستحدد البطل بين مصر وكوت ديفوار، ولكن تأهل الطرفان بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو عن طريق الفوز في نصف نهائي البطولة، حيث نجح المنتخب الوطني في التأهل عن طريق منتخب جنوب أفريقيا، فيما تأهل كوت ديفوار على حساب غانا.

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