رمضان ومصطفى محمد يقودان هجوم الفراعنة أمام كوت ديفوار

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المنتخب الأولمبي
أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة كوت ديفوار المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد.
يذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا في المباراة الماضية، بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم رمضان صبحي، وعبدالرحمن مجدي.
ونجح الفراعنة الصغار في تسجيل تسعة أهداف خلال أربعة مباريات، خاضها حتى الآن في البطولة، واحتل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، صدارة الهدافين برصيد أربعة أهداف، وانفرد لاعبو المنتخب بجوائز الأفضل خلال المباريات الأربعة، حيث حصدها مصطفى محمد في مباراتي مالي والكاميرون وفاز رمضان صبحي بالجائزة في مباراة غانا، وحصدها بلقاء جنوب أفريقيا عمار حمدي.
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