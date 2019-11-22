امتلاء مدرجات ستاد القاهرة قبل لقاء مصر وكوت ديفوار بساعتين (صور)

امتلأت مدرجات ستاد القاهرة، تمامًا، قبل أكثر من ساعتين على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وحرصت الجماهير على الحضور مبكرًا من أجل متابعة الحفل الذي يسبق المباراة الختامية، وينطلق عقب انتهاء مباراة غانا وجنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما شهدت بوابات ستاد القاهرة تنظيما رائعا من قبل الشركة المنظمة، وأشادت الجماهير المتواجدة بالتنظيم والأجواء الرائعة قبل المباراة.

30 ألف مشجع في لقاء غانا وجنوب إفريقيا

وشهدت مدرجات ستاد القاهرة حضور 30 ألف مشجع، عصر اليوم، قبل مواجهة غانا وجنوب أفريقيا، والتي شهدت فوز جنوب أفريقيا وصعودها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

احتفال منتخب الأولاد بالصعود إلى الأولمبياد مع الجماهير المصرية

واحتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الاوليمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في استاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض في كل الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل.

وصعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليحتل المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.